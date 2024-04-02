Габриэль Картерис призвала иностранцев помогать украинцам в войне с Россией

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" призвала помочь украинцам
Американская актриса Габриэль Картерис, известная своей ролью Андреа Цукерман в первых сезонах сериала "Беверли-Хиллз, 90210", публично поддержала украинцев в войне с РФ. Звезда призвала мировое сообщество помогать ВСУ.
Соответствующее видео было опубликовано на фандрейзинговой платформе UNITED24.
Габриэль Картерис публично поддержала Украину
Звезда записала короткое видео, на котором выразила трогательные слова поддержки украинскому народу, который борется с врагом.
"Я здесь, чтобы обратиться к украинскому народу. Я хочу, чтобы вы знали, что вы не сами. Люди по всему миру видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности — демократию и свободу", — заявила актриса.
Габриэль Картерис призвала мировое сообщество помогать украинскому войску финансами и не забывать, что Россия может прийти с войной в любую европейскую страну. Она также попросила иностранцев каким-либо образом повлиять на свою власть и помочь Украине закончить эту несправедливую войну.
"Людям во всем мире, которые видят это видео: умоляю вас, обратитесь к своим лидерам. Будьте с нами и помогите остановить это безумие, пока еще не поздно. Вы спросите: "Как помочь?" Вы можете жертвовать средства на украинские инициативы, такие как UNITED 24. Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?" — подчеркнула актриса.
Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Также Миша Коллинз рассказал, как можно выиграть подарки, помогая украинцам.
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