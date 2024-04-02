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Звезда сериала "Беверли-Хиллз" призвала помочь украинцам

2 апреля 2024 19:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Габриэль Картерис призвала иностранцев помогать украинцам в войне с Россией
Американская актриса Габриэль Картерис. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская актриса Габриэль Картерис, известная своей ролью Андреа Цукерман в первых сезонах сериала "Беверли-Хиллз, 90210", публично поддержала украинцев в войне с РФ. Звезда призвала мировое сообщество помогать ВСУ.

Соответствующее видео было опубликовано на фандрейзинговой платформе UNITED24.

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Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Звезда записала короткое видео, на котором выразила трогательные слова поддержки украинскому народу, который борется с врагом.

"Я здесь, чтобы обратиться к украинскому народу. Я хочу, чтобы вы знали, что вы не сами. Люди по всему миру видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности — демократию и свободу", — заявила актриса.

Габриэль Картерис призвала мировое сообщество помогать украинскому войску финансами и не забывать, что Россия может прийти с войной в любую европейскую страну. Она также попросила иностранцев каким-либо образом повлиять на свою власть и помочь Украине закончить эту несправедливую войну.

"Людям во всем мире, которые видят это видео: умоляю вас, обратитесь к своим лидерам. Будьте с нами и помогите остановить это безумие, пока еще не поздно. Вы спросите: "Как помочь?" Вы можете жертвовать средства на украинские инициативы, такие как UNITED 24. Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?" — подчеркнула актриса.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Также Миша Коллинз рассказал, как можно выиграть подарки, помогая украинцам.

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"Беверли-Хиллс, 90210"

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