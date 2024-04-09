Барбра Стрейзанд закликала Конгрес надати Україні пакет допомоги — відео

Голлівудська акторка та співачка Барбара Стрейзанд. Фото: instagram.com/barbrastreisand/

Відома американська акторка та співачка Барбара Стрейзанд зворушливо підтримала українців, які ведуть боротьбу з окупантами. Зірка звернулася до американців та закликала їх надати Україні допомогу.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка записала короткий ролик, в якому звернулася до американців напередодні розгляду Конгресом питання, щодо надання пакета військової допомоги для України. Акторка вважає, що США має підтримати український народ у боротьбі з режимом кривавого диктора Путіна.

"Сполучені Штати мають підтримати інші нації, чиї демократії зазнають атак авторитарних режимів. Український спротив російському вторгненню надихає світ", — зазначила артистка.

Співачка висловила щирі слова підтримки українському народу та закликала владу своєї країни допомогти нам.

"Я не змогла приєднатися до них, але записала своє повідомлення. Я підтримую Україну в їхній боротьбі з російським вторгненням і закликаю свою країну надати всю необхідну допомогу. Висловлюю вам найкращі побажання. Бережіть себе. Барбара", — додала вона.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям.