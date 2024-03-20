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Автор первого видео с Кейт Миддлтон после операции возмущен реакцией соцсетей

20 марта 2024 21:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Автор первого видео с Кейт Миддлтон после операции возмущен реакцией соцсетей
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтон, которая более двух месяцев после операции на брюшной полости не появлялась на публике. Многие не поверили, что на ролике принцесса Уэльская. Свое мнение на этот счет высказал автор видео.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Реакция автора видео с Кейт Миддлтон

40-летний Нельсон Сильва, снимавший Кейт с мужем, принцем Уильямом во время шопинга на ярмарке, сказал, что невестка Чарльза III выглядела расслабленной во время прогулки. Он отметил, что увидел принцессу Уэльскую в мясном отделе. Реакция пользователей соцсетей возмутила Нельсона.

"Я не настолько шокирован тем, что эти комментарии продолжаются, я просто возмущен, как именно они могут продолжаться. Это видео, на котором четко видно ее и Уильяма. Я видел их своими глазами. Это была совершенно спокойная, типичная ситуация", — отметил Сильва.

Автор первого видео с Кейт Миддлтон после операции возмущен реакцией соцсетей - фото 1
Автор видео с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, Нельсон Сильва. Фото: The Sun

Исчезновение Кейт Миддлтон с публичного пространства вызвало немало гипотез и обсуждений. Нельсон отметил: он надеялся, что после публикации видео страсти усмирятся.

"Я думал, что после того, как это было обнародовано, они замолчат. Но эти люди сейчас так увлечены драмой. Они вложили столько времени и энергии в эти слухи и ложь, что не могут отключиться", — рассказал автор видео.

Нельсон отмечает, что у него и мысли не было, чтобы монтировать видео. По его словам, сначала он заметил принца и принцессу Уэльских у хлебного отдела. Но понял, что это члены королевской семьи, когда Кейт повернула голову в мясной секции ярмарки.

"Я не слышал, что они говорили, но персонал был очень поражен. Все там были очень взволнованы. Это была действительно приятная атмосфера. Я подошел к машине и решил снять видео, чтобы поделиться с семьей в Португалии. Я и не подозревал, что Кейт так много в новостях. Я просто хотел поделиться видео со своей семьей", — подытожил Нельсон и отметил, что ему не очень приятно быть в центре внимания.

Напомним, ранее мы писали, что персонал больницы, где делали операцию Кейт Миддлтон, пытался похитить ее медицинскую карточку. Также мы рассказывали, что после слухов о смерти короля Чарльза III заметили у Виндзорского замка.

Кейт Миддлтон
соцсети
видео
королевская семья

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