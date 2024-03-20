Автор першого відео з Кейт Міддлтон після операції обурений реакцією соцмереж

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Напередодні таблоїди оприлюднили перше відео з Кейт Міддлтон, яка понад два місяці після операції на черевній порожнині не з’являлась на публіці. Багато хто не повірив, що на ролику принцеса Уельська. Свою думку з цього приводу висловив автор відео.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Реакція автора відео з Кейт Міддлтон

40-річний Нельсон Сільва, який знімав Кейт з чоловіком, принцом Вільямом під час шопінгу на ярмарку сказав, що невістка Чарльза III виглядала розслабленою під час прогулянки. Він зазначив, що побачив принцесу Уельську у м'ясному відділі. Реакція користувачів соцмереж обурила Нельсона.

"Я не настільки шокований тим, що ці коментарі продовжуються, я просто збентежений, як саме вони можуть продовжуватися. Це відео, на якому чітко видно її та Вільяма. Я бачив їх на власні очі. Це була абсолютно спокійна, типова ситуація", — зазначив Сільва.

Автор відео з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, Нельсон Сільва. Фото: The Sun

Зникнення Кейт Міддлтон з публічного простору викликало чимало гіпотез та обговорень. Нельсон зазначив: він сподівався, що після публікації відео пристрасті втихомиряться.

"Я думав, що після того, як це було оприлюднено, вони замовкнуть. Але ці люди зараз так захоплені драмою. Вони вклали стільки часу та енергії в ці чутки та брехню, що не можуть відключитися", — розповів автор відео.

Нельсон наголошує, що в нього і думки не було, аби монтувати відео. За його словами, спочатку він помітив принца та принцесу Уельських біля хлібного відділу. Але зрозумів, що це точно члени королівської родини, коли Кейт повернула голову у м’ясній секції ярмарку.

"Я не чув, що вони говорили, але персонал був дуже вражений. Усі там були дуже схвильовані. Це була дійсно приємна атмосфера. Я підійшов до машини і вирішив зняти відео, щоб поділитися з родиною в Португалії. Я й гадки не мав, що Кейт так багато в новинах. Я просто хотів поділитися відео зі своєю родиною", — підсумував Нельсон та зазначив, що йому не дуже приємно бути в центрі уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що персонал лікарні, де робили операцію Кейт Міддлтон, намагався викрасти її медичну картку. Також ми розповідали, що після чуток про смерть короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку.