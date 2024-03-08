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Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях

8 марта 2024 23:26
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях
Режиссер, продюсер Алан Бадоев. Скриншот: YouTube/Gordonua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Режиссер и продюсер Алан Бадоев дал большое интервью блогеру Дмитрию Гордону. В нем он, в частности, рассказал об украинских артистах-предателях и так называемой "российской интеллигенции".

Соответствующее интервью доступно в YouTube.

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Алан Бадоев об украинских артистах-предателях

Режиссер вспомнил, в частности, об уже гражданке России Таисии Повалий и Ани Лорак, которой снял немало музыкальных клипов. Бадоев уверен, что они нигде не нужны кроме РФ. Творчество артистов-предателей не имеет спроса в мире, а тем более в Украине.

"Они могут дозарабатывать свои кусочки масла и хлеба — только там и это оказывается важнее за другое. Они не верят в себя. Если бы кто-то из них поверил, что "я интересен где-то, кроме России", тогда они были бы свободнее. А они верят вождю, пусть им это будет самым неприятным сказанным моим словом", — заявил режиссер.

Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях - фото 1
Алан Бадоев и Ани Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Бадоев о русской культуре

Бадоев уверяет, что на сегодняшний день российская культура не состоялась. Более того, в нее Алан больше не верит.

"Я ею не вдохновляюсь, потому что поступки культурных деятелей этой страны, вшивые, отвратительные, хилые и трусливые. А значит, все, что они продуцируют, все что они впитывают, фундаментом чего есть — это bullshit (в переводе с английского — дерьмо. — Ред.)", — подытожил Бадоев.

Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях - фото 2
Скриншот: YouTube/Gordonua

Напомним, ранее мы писали об отношениях Алана Бадоева со взрослыми детьми и экс-женой. Также мы рассказывали, почему Бадоев не уехал из Украины и как его изменил Майдан.

Ани Лорак
Алан Бадоев
Таисия Повалий
украинские звезды
интервью

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