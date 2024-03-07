Алан Бадоєв розповів, чому Софія Ротару майже не говорить про війну

Режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Відомий український режисер Алан Бадоєв припустив, чому співачка Софія Ротару мовчить про війну в її рідній Україні. Кліпмейкер зізнався, що вже так не захоплюється нею, як раніше.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Софія Михайлівна з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала своїх земляків лише лаконічними публікаціями у соціальних мережах.

Легендарна співачка жодного разу відкрито не засудила кроваву політику РФ Володимира Путіна. Бадоєв впевнений, що вона й надалі буде мовчати. Через громадянську позицію Ротару кліпмейкер більше нею не захоплюється.

"Не буде від неї вже жодних заяв, напевно. Деякі кумири перестають для тебе бути кумирами. І не тому, що ти засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорювати Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки я теж собі не дозволю. І ба більше, чи буду я із захопленням слухати цю музику? Трохи магії та сили в ній втратилося", — зазначив Бадоєв.

Режисер вважає, що артистка "залишилася в тій епосі", коли Росія мала серйозний вплив на зірок естради й так і не змогла в собі побороти її вплив.

На його думку, Софія Ротару вже зробила свій вибір і навряд чи щось змінить у своєму рішенні.

"Таких дуже багато — які великі, чудові люди, але у них 50% їхньої суті — це Росія. По-любому. Тому ти або з коренем це вириваєш і кажеш: "Я тут є, спирайтеся на мене. Я робитиму все в цій війні для своєї країни", — або ти думаєш по-іншому", — додав Бадоєв.

Нагадаємо, ми раніше писали, що батько Бадоєва висловлював занепокоєння щодо кінокар'єри сина. А сам режисер розповідав про те, чим зараз займаються його дорослі діти та чи спілкується він з ексдружиною.