Алан Бадоев рассказал, почему София Ротару почти не говорит о войне

Режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Известный украинский режиссер Алан Бадоев предположил, почему певица София Ротару молчит о войне в ее родной Украине. Клипмейкер признался, что уж так не увлекается ею, как раньше.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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София Михайловна с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала своих земляков только лаконичными публикациями в социальных сетях.

Легендарная певица ни разу открыто не осудила кровавую политику РФ Владимира Путина. Бадоев уверен, что она и дальше будет молчать. Из-за гражданской позиции Ротару клипмейкер больше ею не увлекается.

"Не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсуждать Софию Михайловну Ротару? . Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю. И более того, буду ли я с восхищением слушать эту музыку? Немного магии и силы в ней потерялось", — отметил Бадоев.

Режиссер считает, что артистка "осталась в той эпохе", когда Россия оказала серьезное влияние на звезд эстрады, и так и не смогла в себе побороть ее влияние.

По его мнению, София Ротару уже сделала свой выбор и вряд ли что-нибудь изменит в своем решении.

"Таких очень много — какие большие, замечательные люди, но у них 50% их сущности — это Россия. По-любому. Поэтому ты или с корнем это вырываешь и говоришь: "Я здесь есть, опирайтесь на меня. Я буду делать все в этой войне для своей страны", или ты думаешь по-другому", — добавил Бадоев.

Напомним, мы ранее писали, что отец Бадоева выражал обеспокоенность по поводу кинокарьеры сына. А сам режиссер рассказывал о том, чем сейчас занимаются его взрослые дети и общается ли он с экс-женой.