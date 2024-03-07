Алан Бадоєв розповів про стосунки із дорослими дітьми та ексдружиною, яка працює в Росії

Режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Відомий український режисер Алан Бадоєв розповів про те, чим зараз займаються його дорослі діти. А також зірковий кліпмейкер зізнався, чи спілкується із колишньою дружиною, ведучою Жанною Бадоєвою.

Особистим Алан поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Чим займаються дорослі діти Алана Бадоєва

Алан Бадоєв більше дев'яти років був одружений на телеведучій Жанні Бадоєвій. Разом вони виховували двох дітей, сина Бориса — від першого шлюбу Жанни та спільну доньку Лоліту.

Режисер Алан Бадоєв із донькою Лолою. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Відомий режисер зізнався, що разом із ексдружиною дуже ніжно ставиться до дітей та підтримує зараз із ними спілкування.

Бадоєв розповів, що його син Борис зараз успішно знімає кінострічки та рекламу закордоном і готується стати викладачем у навчальному закладі Італії.

"Син, коли закінчив школу, він мав довчитися у школі згідно їхнім законом, у 21 рік зібрав суму і сказав Жанні, я поїду подивлюсь Європу, я відчую себе, потім зрозумію, чим буду займатися. Зараз у нього свій продакшн, він знімає рекламу, документальні фільми", — поділився кліпмейкер.

Алан похизувався, що перший фільм його сина про мистецтво в Італії, показували в Мілані.

Донечка Лола успадкувала багато рис від батьків та також планує зв'язати своє життя із творчістю. Дівчина, на думку режисера, має гарний смак.

"Дочка — нігілістка, у неї супер мій характер і супер Жанни. Коли вона злиться, чогось хоче — це точно я, коли у неї гарний настрій — це Жанна. Вона каже, що буде режисером. У неї гарний смак, я це бачу по всім нюансам", — додав Бадоєв.

Відомий кліпмейкер також зізнався, що не спілкувався з колишньою дружиною Жанною Бадоєвою після того, як дізнався про її вибір залишитися працювати в Росії.

Алан вважає, що не має права вриватися у її особистий простір після розлучення, однак якщо вона запитає в нього поради, то він обов'язково озвучить свою позицію.

"У будь-якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка, а за її вибір життєвий, якщо вона мене запитає, я завжди з нею поговорю. Але, думаю, не захоче, але це її життя і без стуку туди я не заходжу", — поділився Бадоєв.

Нагадаємо, ми раніше писали, що батько Бадоєва висловлював занепокоєння щодо кінокар'єри сина. А також кліпмейкер розповідав, що змусило його не покинути Україну у важкі часи.