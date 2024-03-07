Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Алан Бадоєв розповів про стосунки із дорослими дітьми та ексдружиною, яка працює в Росії arrow

Алан Бадоєв розповів про стосунки із дорослими дітьми та ексдружиною, яка працює в Росії

7 березня 2024 13:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алан Бадоєв розповів про стосунки із дорослими дітьми та ексдружиною, яка працює в Росії
Режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український режисер Алан Бадоєв розповів про те, чим зараз займаються його дорослі діти. А також зірковий кліпмейкер зізнався, чи спілкується із колишньою дружиною, ведучою Жанною Бадоєвою. 

Особистим Алан поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Читайте також:

Чим займаються дорослі діти Алана Бадоєва

Алан Бадоєв більше дев'яти років був одружений на телеведучій Жанні Бадоєвій. Разом вони виховували двох дітей, сина Бориса — від першого шлюбу Жанни та спільну доньку Лоліту.

Бадоєв з дочкою
Режисер Алан Бадоєв із донькою Лолою. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Відомий режисер зізнався, що разом із ексдружиною дуже ніжно ставиться до дітей та підтримує зараз із ними спілкування.

Бадоєв розповів, що його син Борис зараз успішно знімає кінострічки та рекламу закордоном і готується стати викладачем у навчальному закладі Італії. 

"Син, коли закінчив школу, він мав довчитися у школі згідно їхнім законом,  у 21 рік зібрав суму і сказав Жанні, я поїду подивлюсь Європу, я відчую себе, потім зрозумію, чим буду займатися. Зараз у нього свій продакшн, він знімає рекламу, документальні фільми", — поділився кліпмейкер.

Алан похизувався, що перший фільм його сина про мистецтво в Італії, показували в Мілані.

Донечка Лола успадкувала багато рис від батьків та також планує зв'язати своє життя із творчістю. Дівчина, на думку режисера, має гарний смак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ᴸᵒ (@lola_mikk)

"Дочка — нігілістка, у неї супер мій характер і супер Жанни. Коли вона злиться, чогось хоче — це точно я, коли у неї гарний настрій — це Жанна. Вона каже, що буде режисером. У неї гарний смак, я це бачу по всім нюансам", — додав Бадоєв.

Відомий кліпмейкер також зізнався, що не спілкувався з колишньою дружиною Жанною Бадоєвою після того, як дізнався про її вибір залишитися працювати в Росії.

Алан вважає, що не має права вриватися у її особистий простір після розлучення, однак якщо вона запитає в нього поради, то він обов'язково озвучить свою позицію.

"У будь-якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка, а за її вибір життєвий, якщо вона мене запитає, я завжди з нею поговорю. Але, думаю, не захоче, але це її життя і без стуку туди я не заходжу", — поділився Бадоєв.

Нагадаємо, ми раніше писали, що батько Бадоєва висловлював занепокоєння щодо кінокар'єри сина. А також кліпмейкер розповідав, що змусило його не покинути Україну у важкі часи.

росія
діти
Алан Бадоєв
відносини
шоу-бізнес
Жанна Бадоєва
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня