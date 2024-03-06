Бадоєв зізнався, чому не поїхав з України та як його змінив Майдан

Український режисер Алан Бадоєв. Фото: скриншот з відео

Український режисер Алан Бадоєв став героєм нового випуску YouTube-проєкту Дмитра Гордона — "В гостях у Дмитра Гордона". Він зізнався, чому не виїхав з України та як його змінив Майдан.

Про це Алан Бадоєв розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Як Бадоєва змінив Майдан

"Все почалося з Майдану, я тоді там жив, він мене дуже вразив, зарядив. Я виходив до своїх друзів, в якийсь момент я почав до них підтягуватися. Потім вбили одного з хлопців, які охороняли вхід перед Пасажем. Постійно виносив їм чай. Мене це дуже вразило. І я не помітив, як це свято перемоги Майдану перетворилось на те, що ми втрачаємо території", — розповів Бадоєв.

Він наголосив, що був сконцентрований на Майдані, тому що він був близько. За словами Бадоєва, для нього, як для людини, у якої не було телевізору не соромно сказати, що жив у країні "рожевих поні". Тоді він був за мир у всьому світі.

Режисер не розумів, чому всі люди у Москві повинні бути йому неприємні, адже від них нічого поганого він не отримував. Зараз він каже, що це було безрозсудно.

Чому Бадоєв не виїхав з України

За словами режисера, у кожного чоловіка є певний проміжок часу, коли він може вести людей за собою. Він каже, що його не так багато як хочеться.

"Починати десь наново я не хотів, є великий шлях, який пройдений покроково, дуже чітко, все що було до 42 років моїх — це кожний рік титанічної праці, коли нічого іншого немає, ти мало спиш — багато працюєш. І коли на третій день війни говориш, що я буду робити, тому що тобі гидко подумати і образливо, що все ти побудував, все зруйновано, що ти і підійти не можеш до осколків, тому що вони ще опльовані", — зазначив Бадоєв.

Він розумів, що його інститут ще 20 років може підкорювати певні вершини, і він хоче зробити щось співзвучним з тим, що буде відбуватися у нього вдома, де завжди було добре.

"Я хочу розвивати своє життя разом з цією країною, і вірю в Україну", — додав режисер.

Нагадаємо, документальний фільм "Довга Доба" переміг на національному фестивалі Cinema for Victory. Режисер проєкту — відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Також перша леді Олена Зеленська розповіла про те, що не змогла стримати емоції під час перегляду документального фільму Алана Бадоєва "Довга Доба". Через душевний біль дружина президента так і не змогла додивитися стрічку.