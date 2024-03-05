Олена Зеленська не змогла додивитися "Довгу добу" Бадоєва — не витримала і плакала

Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, що не змогла стримати емоції під час перегляду документального фільму Алана Бадоєва "Довга доба". Через душевний біль дружина Президента так і не змогла додивитися стрічку.

Про це вона розповіла у в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Документальний фільм "Довга доба" заснований на реальних подіях та знятий на телефони українців. Стрічка є дуже емоційно важкою і перша леді сприйняла кожну історію дуже болісно та не могла стримати сліз під час перегляду.

Олені Зеленській не вдалося подивитися фільм з першого разу, але вона обов'язково повернеться до нього.

"Я не витримала. І плакала. Усі емоції вийшли. Я обов’язково додивлюся, але мені не вистачило емоційного резерву витримати", — повідомила перша леді.

Нагадаємо, ми раніше писали, що документальний фільм "Довга Доба" переміг на національному фестивалі Cinema for Victory. Також ми розповідали, що на перегляд фільму "Довга Доба" в кінотеатри прийшли понад 10 тисяч українців.