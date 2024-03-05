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Олена Зеленська не змогла додивитися "Довгу добу" Бадоєва — не витримала і плакала

5 березня 2024 18:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Зеленська не змогла додивитися "Довгу добу" Бадоєва — не витримала і плакала
Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, що не змогла стримати емоції під час перегляду документального фільму Алана Бадоєва "Довга доба". Через душевний біль дружина Президента так і не змогла додивитися стрічку.

Про це вона розповіла у в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Документальний фільм "Довга доба" заснований на реальних подіях та знятий на телефони українців. Стрічка є дуже емоційно важкою і перша леді сприйняла кожну історію дуже болісно та не могла стримати сліз під час перегляду.

Олені Зеленській не вдалося подивитися фільм з першого разу, але вона обов'язково повернеться до нього.

"Я не витримала. І плакала. Усі емоції вийшли. Я обов’язково додивлюся, але мені не вистачило емоційного резерву витримати", — повідомила перша леді.

Нагадаємо, ми раніше писали, що документальний фільм "Довга Доба" переміг на національному фестивалі Cinema for Victory. Також ми розповідали, що на перегляд фільму "Довга Доба" в кінотеатри прийшли понад 10 тисяч українців.

війна
Олена Зеленська
фільм
Алан Бадоєв
кінотеатри
українські зірки

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