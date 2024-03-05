Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

Олена Зеленська разом із донькою Олександрою. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла про те, що їхня донька зустрічається із хлопцем, який пережив окупацію в Маріуполі. Юнак декілька тижнів ховався від вибухів у підвалі разом із батьками.

Про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Читайте також:

З ким зустрічається донька Володимира та Олени Зеленських

Перша леді розповіла, що Олександра разом із коханим відвідала прем'єру документального фільму "20 днів у Маріуполі". В обох картина викликала дуже сильні емоції, і вони неодноразово плакали під час перегляду.

Річ у тім, що хлопець Олександри застав перші тижні війни в Маріуполі, допоки йому з батьками не вдалося вирватися з пекла окупації. Юнак ховався від вибухів у підвалі та на власні очі бачив, як росіяни вбили його сусідів.

"Я питала потім доньку, як їй фільм. Вона сказала, що вона плакала. Тоді я поцікавилася, як хлопцю. Він теж плакав. Так само, як й інші люди у залі. В такі моменти дуже важко. Але інколи просто необхідно плакати, випускати емоції. Тому я дуже вдячна авторам цього фільму, бо, перш за все, вони розповідають про нас світові. І для нас це певна терапія, відпустити все", — зізналась в інтерв'ю перша леді.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у премії Гільдії режисерів Америки. Також документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороду британської премії BAFTA, яку вважають місцевим аналогом "Оскару".