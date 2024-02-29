Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow У стилі Chanel — елегантна Зеленська зустрілася з королевою Каміллою arrow

У стилі Chanel — елегантна Зеленська зустрілася з королевою Каміллою

29 лютого 2024 15:18
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
У стилі Chanel — елегантна Зеленська зустрілася з королевою Каміллою
Олена Зеленська на зустрічі з королевою Каміллою. instagram.com/olenazelenska_official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Сьогодні, 29 лютого, перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною короля Чарльза ІІІ, королевою Каміллою, у Лондоні. Дружина президента мала дуже елегантний вигляд. 

Фото опублікувала у своєму Instagram

Читайте також:

Подякувала за підтримку України

Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою і подякувала за допомогу і підтримку України у нелегкі для країни часи. 

 

"Під час візиту до Великої Британії рада зустрітися з Її Величністю Королевою Каміллою. Подякувала королівській родині та всьому Сполученому Королівству за послідовну підтримку України, за прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними (Король і Королева не раз відвідували Український центр у Лондоні). Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом", — написала Зеленська у дописі. 

Для зустрічі обрала фактурний твідовий жакет у стилі Chanel кремового кольору від української дизайнерки Litkovska, чорні брюки-палацо та чорні туфлі-човники на підборах.

 

У стилі Chanel — елегантна Зеленська зустрілася з королевою Каміллою - фото 1
Королева Камілла зустрічає Олену Зеленську. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Королева була одягнута у стриманий темно-синій костюм і також туфлі-човники на підборах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у королівській родині Великої Британії сталася трагедія. Також ми повідомляли, що король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення. 

Олена Зеленська
королівська родина
Королева Камілла
стиль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу