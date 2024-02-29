У стилі Chanel — елегантна Зеленська зустрілася з королевою Каміллою

Олена Зеленська на зустрічі з королевою Каміллою. instagram.com/olenazelenska_official

Сьогодні, 29 лютого, перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною короля Чарльза ІІІ, королевою Каміллою, у Лондоні. Дружина президента мала дуже елегантний вигляд.

Фото опублікувала у своєму Instagram.

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Подякувала за підтримку України

Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою і подякувала за допомогу і підтримку України у нелегкі для країни часи.

"Під час візиту до Великої Британії рада зустрітися з Її Величністю Королевою Каміллою. Подякувала королівській родині та всьому Сполученому Королівству за послідовну підтримку України, за прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними (Король і Королева не раз відвідували Український центр у Лондоні). Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом", — написала Зеленська у дописі.

Для зустрічі обрала фактурний твідовий жакет у стилі Chanel кремового кольору від української дизайнерки Litkovska, чорні брюки-палацо та чорні туфлі-човники на підборах.

Королева Камілла зустрічає Олену Зеленську. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Королева була одягнута у стриманий темно-синій костюм і також туфлі-човники на підборах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у королівській родині Великої Британії сталася трагедія. Також ми повідомляли, що король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення.