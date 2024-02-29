В стиле Chanel — элегантная Зеленская встретилась с королевой Камиллой

Елена Зеленская на встрече с королевой Камиллой. instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 29 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с супругой короля Чарльза ІІІ, королевой Камиллой, в Лондоне. Жена президента выглядела очень элегантно.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Поблагодарила за поддержку Украины

Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой и поблагодарила за помощь и поддержку Украины в нелегкие для страны времена.

"Во время визита в Великобританию рада встретиться с Ее Величеством Королевой Камиллой. Поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за последовательную поддержку Украины, за убежище для 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними (Король и Королева не раз посещали Украинский центр в Лондоне). Уверена, у наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Продолжаем отстаивать их вместе", — написала Зеленская в сообщении.

Для встречи выбрала фактурный твидовый жакет в стиле Chanel кремового цвета от украинского дизайнера Litkovska, черные брюки-палацо и черные туфли-лодочки на каблуке.

Королева Камилла встречает Елену Зеленскую. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Королева была одета в сдержанный темно-синий костюм и также туфли-лодочки на каблуке.

Напомним, ранее мы писали, что в королевской семье Великобритании произошла трагедия. Также мы сообщали, что король Чарльз ІІІ обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения.