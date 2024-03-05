Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

Елена Зеленская вместе с дочерью Александрой. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала о том, что их дочь встречается с парнем, пережившим оккупацию в Мариуполе. Юноша несколько недель прятался от взрывов в подвале вместе с родителями.

Об этом первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Первая леди рассказала, что Александра вместе с любимым посетила премьеру документального фильма "20 дней в Мариуполе". У обоих картина вызывала очень сильные эмоции, и они неоднократно плакали во время просмотра.

Дело в том, что парень Александры застал первые недели войны в Мариуполе, пока ему с родителями не удалось вырваться из ада оккупации. Юноша прятался от взрывов в подвале и собственными глазами видел, как россияне убили его соседей.

"Я спрашивала потом дочь, как ей фильм. Она сказала, что она плакала. Тогда я поинтересовалась, как парню. Он тоже плакал. Так же, как и другие люди в зале. В такие моменты очень тяжело. Но иногда просто необходимо плакать, выпускать эмоции. Поэтому я очень благодарна авторам этого фильма, потому что прежде всего они рассказывают о нас миру. И для нас это определенная терапия, отпустить все", — призналась в интервью первая леди.

Напомним, что недавно мы писали, что фильм режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" победил в премии Гильдии режиссеров Америки. Также документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду британской премии BAFTA, считаемой местным аналогом "Оскару".