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Елена Зеленская не смогла досмотреть "Довгу добу" Бадоева — не выдержала и плакала

5 марта 2024 18:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Елена Зеленская не смогла досмотреть "Довгу добу" Бадоева — не выдержала и плакала
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, что не смогла сдержать эмоции во время просмотра документального фильма Алана Бадоева "Довга доба". Из-за душевной боли супруга Президента так и не смогла досмотреть фильм.

Об этом она рассказала в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Елена Зеленская не смогла досмотреть фильм Алана Бадоева "Довга доба"

Документальный фильм "Довга доба" основан на реальных событиях и снят на телефоны украинцев. Лента очень эмоционально тяжелая, первая леди восприняла каждую историю очень болезненно и не могла сдержать слез во время просмотра.

Елене Зеленской не удалось посмотреть фильм с первого раза, но она обязательно вернется к нему.

"Я не выдержала. И плакала. Все эмоции вышли. Я обязательно досмотрю, но мне не хватило эмоционального резерва выдержать", — сообщила первая леди.

Напомним, мы ранее писали, что документальный фильм "Довга доба" победил на национальном фестивале Cinema for Victory. Также мы рассказывали, что на просмотр фильма "Довга доба" в кинотеатры пришли более 10 тысяч украинцев.

война
Елена Зеленская
фильм
Алан Бадоев
кинотеатры
украинские звезды

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