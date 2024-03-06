Бадоев признался, почему не уехал из Украины и как его сменил Майдан

Украинский режиссер Алан Бадоев. Фото: скриншот с видео

Украинский режиссер Алан Бадоев стал героем нового выпуска YouTube-проекта Дмитрия Гордона — "В гостях у Дмитрия Гордона". Он признался, почему не уехал из Украины и как его сменил Майдан.

Об этом Алан Бадоев рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Как Бадоева сменил Майдан

"Все началось с Майдана, я тогда там жил, он меня очень впечатлил, зарядил. Я выходил к своим друзьям, в какой-то момент я начал к ним подтягиваться. Потом убили одного из ребят, которые охраняли вход перед Пассажем. Постоянно выносил им чай. Меня это очень поразило. И я не заметил, как этот праздник победы Майдана превратился в то, что мы теряем территории", — рассказал Бадоев.

Он подчеркнул, что был сконцентрирован на Майдане, потому что был близко. По словам Бадоева, для него, как для человека, у которого не было телевизора, не стыдно сказать, что жил в стране "розовых пони". Тогда он был за мир во всем мире.

Режиссер не понимал, почему все люди в Москве должны быть ему неприятны, потому что от них ничего плохого он не получал. Сейчас он говорит, что это было безрассудно.

Почему Бадоев не уехал из Украины

По словам режиссера, у каждого мужчины есть определенный промежуток времени, когда он может вести людей за собой. Он говорит, что его не так много, как хочется.

"Начинать где-то заново я не хотел, есть большой путь, который пройден пошагово, очень четко, все что было до 42 лет моих — это каждый год титанического труда, когда ничего другого нет, ты мало спишь — много работаешь. И когда на третий день войны говоришь, что я буду делать, потому что тебе противно подумать и обидно, что все ты построил, все разрушено, что ты и подойти не можешь к осколкам, потому что они еще оплеванные", — отметил Бадоев.

Он понимал, что его институт еще 20 лет может покорять определенные вершины, и он хочет сделать что-то созвучное с тем, что будет происходить у него дома, где всегда было хорошо.

"Я хочу развивать свою жизнь вместе с этой страной, и верю в Украину", — добавил режиссер.

Напомним, документальный фильм "Довга Доба" победил на национальном фестивале Cinema for Victory. Режиссер проекта — известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Также первая леди Елена Зеленская рассказала о том, что не смогла сдержать эмоции во время просмотра документального фильма Алана Бадоева "Довга Доба". Из-за душевной боли супруга президента так и не смогла досмотреть фильм.