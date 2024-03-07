Алан Бадоев рассказал об отношениях со взрослыми детьми и экс-женой, работающей в России

Режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Известный украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о том, чем сейчас занимаются его взрослые дети. А также звездный клипмейкер признался, общается ли с бывшей женой, ведущей Жанной Бадоевой.

Личным Алан поделился в интервью Дмитрию Гордону.

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Чем занимаются взрослые дети Алана Бадоева

Алан Бадоев больше девяти лет был женат на телеведущей Жанне Бадоевой. Вместе они воспитывали двоих детей, сына Бориса — от первого брака Жанны и общую дочь Лолиту.

Режиссер Алан Бадоев с дочерью Лолой. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Известный режиссер признался, что вместе с экс-женой очень нежно относится к детям и поддерживает сейчас с ними общение.

Бадоев рассказал, что его сын Борис сейчас успешно снимает киноленты и рекламу за границей и готовится стать преподавателем в учебном заведении Италии.

"Сын, когда окончил школу, он должен был доучиться в школе по их закону, в 21 год собрал сумму и сказал Жанне, я поеду посмотрю Европу, я почувствую себя, потом пойму, чем буду заниматься. Сейчас у него свой продакшн, он снимает рекламу, документальные фильмы", — поделился клипмейкер.

Алан похвастался, что первый фильм его сына об искусстве в Италии показывали в Милане.

Дочь Лола унаследовала многие черты от родителей и также планирует связать свою жизнь с творчеством. Девушка, по мнению режиссера, имеет хороший вкус.

"Дочка — нигилистка, у нее супер мой характер и супер Жанны. Когда она злится, чего-то хочет — это точно я, когда у нее хорошее настроение — это Жанна. Она говорит, что будет режиссером. У нее хороший вкус, я это вижу по всем нюансам", — добавил Бадоев.

Известный клипмейкер также признался, что не общался с бывшей супругой Жанной Бадоевой после того, как узнал про её выбор остаться работать в России.

Алан считает, что не имеет права врываться в ее личное пространство после развода, однако если она спросит его совета, то он обязательно озвучит свою позицию.

"В любом случае для меня Жанна всегда святая женщина, а за ее выбор жизненный, если она меня спросит, я всегда с ней поговорю. Но, думаю, не захочет, но это ее жизнь и без стука туда я не захожу", – поделился Бадоев.

Напомним, мы ранее писали, что отец Бадоева выражал обеспокоенность по поводу кинокарьеры сына. А также клипмейкер рассказывал, что заставило его не покинуть Украину в трудные времена.