Бадоєв назвав кумира російської естради та розповів, як змінив думку про Макса Барського

Режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Український режисер Алан Бадоєв зізнався, що в дитинстві брав приклад з російської співачки Земфіри. Вона розчарувала його, а його друг Макс Барських, навпаки — вразив.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Бадоєв розчарувався у Земфірі через її бездіяльність

Алан Бадоєв зізнався, що завжди захоплювався творчістю та життєвими орієнтирами російської співачки Земфіри. Втім, після повномасштабного вторгнення він змінив свою думку — її бездіяльність розчарувала його. Режисер сподівався на те, що зірка висловиться щодо війни в Україні, проте цього не відбулось.

"Є кілька зірок та артистів, на яких я зростав, за позицію яких я трішки переживав. Не важливо, що вони говорять чи роблять. Важливо, як швидко це відбувається, і як переконливо. Я втратив одного артиста, якого обожнював — це Земфіра. Я на її піснях ріс, з кожною її піснею пов’язаний кожний мій етап. Я думав, від таких людей, як вона та Цой, ти очікуєш, що все буде одразу, а коли бачиш, як попа шукає м'яке місце, де приземлитися... Я питаю батька, на якому боці Висоцький був би, він каже: "Боюся, що не зрозуміло", — розповів Бадоєв.

Макс Барських приємно вразив Бадоєва своєю позицією

Режисер переконаний, що співак Макс Барських дав ляпас російському шоу-бізнесу. Бадоєв захоплений тим, яка активна громадська позиція з'явилась у артиста і тим, наскільки він не реагує на постійні крадіжки його пісень. Він вважає співака сильною персоною.

"Макс Барських — його в Росії не люблять, і люблять теж. Все що сталося з Максом, це ляпас всьому російському шоу-бізнесу, режиму. Він записав перше відео-звернення, коли я спав. Це було його внутрішнє. Людина, яка не веде в принципі соціальні мережі. За ці дав роки вийшло багато крадених пісень. Вони беруть його пісню, переробляють його слова, музику — та співають. Але це нас не цікавить… Він така людина, якщо його не люблять, він не буде нав'язуватися. Якщо б українські слухачі послали його, він би пішов займатися чимось іншим. Я гарантую. Він не любить доказувати", — поділився режисер.

Раніше батько Бадоєва висловив занепокоєння щодо кінокар'єри сина.

Також Алан Бадоєв розповів, що змусило його не покинути Україну у важчі часи.