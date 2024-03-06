Бадоев назвал кумира русской эстрады и рассказал, как изменил мнение о Максе Барском

Режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Украинский режиссер Алан Бадоев признался, что в детстве брал пример с российской певицы Земфиры. Она разочаровала его, а его друг Макс Барских, напротив, поразил.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Бадоев разочаровался в Земфире из-за ее бездействия

Алан Бадоев признался, что всегда увлекался творчеством и жизненными ориентирами русской певицы Земфиры. Впрочем, после полномасштабного вторжения он изменил свое мнение — ее бездействие его разочаровало. Режиссер надеялся на то, что звезда выскажется по поводу войны в Украине, однако этого не произошло.

"Есть несколько звезд и артистов, на которых я рос, за позицию которых я немного переживал. Не важно, что они говорят или делают. Важно, как быстро это происходит, и как убедительно. Я потерял одного обожавшего артиста — это Земфира. Я на ее песнях рос, с каждой ее песней связан каждый мой этап. Я думал, что от таких людей, как она и Цой, ты ждеш, что все сразу, а когда видиш, как попа ищет мягкое место, чтоб приземлиться... Я спрашиваю отца, на какой стороне Высоцкий был бы, он говорит: "Боюсь, что непонятно", — рассказал Бадоев.

Макс Барских приятно поразил Бадоева своей позицией

Режиссер убежден, что певец Макс Барских дал пощечину российскому шоу-бизнесу. Бадоев восхищен тем, какая активная общественная позиция появилась у артиста и насколько он не реагирует на постоянные кражи его песен. Он считает певца сильной персоной.

"Макс Барских — его в России не любят, и любят тоже. Все что произошло с Максом, это пощечина всему российскому шоу-бизнесу, режиму. Он записал первое видео-обращение, когда я спал. Это было его внутреннее. Человек, который не ведет в принципе социальные сети. За эти дав годы вышло много ворованных песен. Они берут его песню, перерабатывают его слова, музыку и поют. Но это нас не интересует... Он такой человек, если его не любят, он не будет навязываться. Если бы украинские слушатели послали его, он бы пошел заниматься чем-то другим. Я гарантирую. Он не любит доказывать", — поделился режиссер.

Ранее отец Бадоева выразил обеспокоенность по поводу кинокарьеры сына.

Также Алан Бадоев рассказал, что заставило его не покинуть Украину в более тяжелые времена.