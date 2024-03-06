Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Фільм "Довга доба" схвилював батька Алана Бадоєва — що він порадив режисеру arrow

Фільм "Довга доба" схвилював батька Алана Бадоєва — що він порадив режисеру

6 березня 2024 21:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Фільм "Довга доба" схвилював батька Алана Бадоєва — що він порадив режисеру
Режисер Алан Бадоєв з татом Казбеком Бадоєвим. Фото: instagram.com/alanbadoev/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Родина Алана Бадоєва непокоїться через створення режисером документального фільму "Довга Доба". Батько митця вважає, що Росія йому цього не пробачить.

Про це режисер розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Читайте також:

Батько Бадоєва вважає, що син говорить "занадто голосно"

Український режисер Алан Бадоєв розповів, як його тато відреагував на фільм "Довга доба". Він хвилюється за долю сина і вважає, що випуск такого проєкту зробив режисера мішенню для росіян.

"Тато сказав, після виступу в НАТО, де показували фільм: "Синок, ти тепер маєш ховатися, тобі ніхто не пробачить, що ти говориш занадто голосно, цей фільм тобі не пробачать. Ти розумієш, що тобі доведеться ховатися у випадку чого?". Я сказав, що у мене немає ніякого "у випадку чого", ти це просто не зрозумів. Ще з 24 лютого 2022 року, ані у мене, ані у Макса Барських немає "У випадку чого", є лише те, що ми зараз живемо", — розповів Бадоєв.

Також режисер поділився своїми планами на майбутні проєкти. Він немов прощупав українську кіноідустрію і тепер мріє зробити свій внесок у її розвиток. 

"Фільм "Довга Доба" крім його місії, завдання та історичної капсули — це ще було зондування ґрунту, а що з себе представляє кінобізнес Україні, закони, люди, які це обслуговують. Які їхні людські фактори, я працював над тим, щоб дізнатися, хто гравці, які в них плюси та мінуси. Наступний проєкт — буде моя відповідь кіноіндустрії в тому вигляді, в якому я її побачив і спроба підтягнути її до міжнародних стандартів і створення ринку", — сказав режисер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Badoev (@alanbadoev)

Раніше митець розповів, як на нього вплинули події під час Революції Гідності.

Також перша леді Олена Зеленська не змогла додивитися "Довгу добу" — що сталося.

війна
кіно
фільм
родина
Алан Бадоєв
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд