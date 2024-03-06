Фільм "Довга доба" схвилював батька Алана Бадоєва — що він порадив режисеру

Режисер Алан Бадоєв з татом Казбеком Бадоєвим. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Родина Алана Бадоєва непокоїться через створення режисером документального фільму "Довга Доба". Батько митця вважає, що Росія йому цього не пробачить.

Про це режисер розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Український режисер Алан Бадоєв розповів, як його тато відреагував на фільм "Довга доба". Він хвилюється за долю сина і вважає, що випуск такого проєкту зробив режисера мішенню для росіян.

"Тато сказав, після виступу в НАТО, де показували фільм: "Синок, ти тепер маєш ховатися, тобі ніхто не пробачить, що ти говориш занадто голосно, цей фільм тобі не пробачать. Ти розумієш, що тобі доведеться ховатися у випадку чого?". Я сказав, що у мене немає ніякого "у випадку чого", ти це просто не зрозумів. Ще з 24 лютого 2022 року, ані у мене, ані у Макса Барських немає "У випадку чого", є лише те, що ми зараз живемо", — розповів Бадоєв.

Також режисер поділився своїми планами на майбутні проєкти. Він немов прощупав українську кіноідустрію і тепер мріє зробити свій внесок у її розвиток.

"Фільм "Довга Доба" крім його місії, завдання та історичної капсули — це ще було зондування ґрунту, а що з себе представляє кінобізнес Україні, закони, люди, які це обслуговують. Які їхні людські фактори, я працював над тим, щоб дізнатися, хто гравці, які в них плюси та мінуси. Наступний проєкт — буде моя відповідь кіноіндустрії в тому вигляді, в якому я її побачив і спроба підтягнути її до міжнародних стандартів і створення ринку", — сказав режисер.

Раніше митець розповів, як на нього вплинули події під час Революції Гідності.

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