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Фильм "Довга доба" взволновал отца Алана Бадоева — что он посоветовал режиссеру

6 марта 2024 21:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Фильм "Довга доба" взволновал отца Алана Бадоева — что он посоветовал режиссеру
Режиссер Алан Бадоев с папой Казбеком Бадоевым. Фото: instagram.com/alanbadoev/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Семья Алана Бадоева беспокоится из-за создания режиссером документального фильма "Довга доба". Отец режиссера считает, что Россия ему этого не простит.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, как его папа отреагировал на фильм "Довга доба". Он переживает за судьбу сына и считает, что выпуск такого проекта сделал режиссера мишенью для россиян.

"Папа сказал, после выступления в НАТО, где показывали фильм: "Сынок, ты теперь должен прятаться, тебе никто не простит, что ты говоришь слишком громко, этот фильм тебе не простят. Ты понимаешь, что тебе придется прятаться в случае чего?". Я сказал, что у меня нет никакого "в случае чего", ты это просто не понял. Еще с 24 февраля 2022 года, ни у меня, ни у Макса Барских нет" В случае чего", есть только то, что мы сейчас живем", — рассказал Бадоев.

Также режиссер поделился своими планами на будущие проекты. Он словно прощупал украинскую киноидустрию и теперь мечтает внести свой вклад в ее развитие.

"Фильм "Довга доба" кроме его миссии, задач и исторической капсулы — это еще было зондирование почвы, что из себя представляет кинобизнес Украине, законы, люди, которые это обслуживают. Какие их человеческие факторы, я работал над тем, чтобы узнать, кто игроки, какие у них плюсы и минусы. Следующий проект — будет мой ответ киноиндустрии в том виде, в каком я ее увидел и попытка подтянуть ее к международным стандартам и созданию рынка", — сказал режиссер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alan Badoev (@alanbadoev)

Ранее он рассказал, как на него повлияли события во время 2013-2014 годов.

Также первая леди Елена Зеленская не смогла досмотреть "Довга доба" — что произошло.

война
кино
фильм
семья
Алан Бадоев
украинские звезды

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