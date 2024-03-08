Алан Бадоєв висловився про українських артистів-зрадників

Режисер, продюсер Алан Бадоєв. Скриншот: YouTube/Gordonua

Режисер та продюсер Алан Бадоєв дав велике інтерв’ю блогеру Дмитру Гордону. В ньому він, зокрема, розповів про українських артистів-зрадників та так звану "російську інтелігенцію".

Відповідне інтерв’ю доступне в YouTube.

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Алан Бадоєв про українських артистів-зрадників

Режисер згадав, зокрема про вже громадянку Росії Таїсію Повалій та Ані Лорак, якій зняв чимало музичних кліпів. Бадоєв впевнений, що вони ніде не потрібні крім РФ. Творчість артистів-зрадників немає попиту у світі, а тим паче в Україні.

"Вони можуть дозаробляти свої шматочки масла та хліба — тільки там і це виявляється важливе за інше. Вони не вірять в себе. Якби хтось з них повірив, що "я цікавий десь, крім Росії", тоді вони були б вільніші. А вони вірять вождю, нехай їм це буде найнеприємнішим сказаним моїм словом", — заявив режисер.

Алан Бадоєв та Ані Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Бадоєв про російську культуру

Бадоєв запевняє, що на сьогодні російська культура не відбулася. Ба більше — в неї Алан більше не вірить.

"Я нею не надихаюсь, тому що вчинки культурних діячів цієї країни, вошиві, огидні, кволі та боягузливі. А значить, все, що вони продукують, все що вони вбирають, фундаментом чого є — це bullshit (в перекладі з англійської — лайно. — Ред.)", — підсумував Бадоєв.

Скриншот: YouTube/Gordonua

Нагадаємо, раніше ми писали про стосунки Алана Бадоєва із дорослими дітьми та ексдружиною. Також ми розповідали, чому Бадоєв не поїхав з України та як його змінив Майдан.