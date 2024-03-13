Зої Кравіц з бойфрендом завітала на церемонію вручення зірки її батьку в Голлівуді

Американські актори Зої Кравіц і Ченнінг Татум. Фото: Reuters

Голлівудська парочка, актори Зої Кравіц і Ченнінг Татум з'явилися на церемонії вручення зірки музиканту, шоумену Ленні Кравіцу на Голлівудській алеї слави у Лос-Анджелесі. Урочистості пройшли у вівторок, 12 березня.

Про це повідомляє видання Hello.

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59-річний лауреат премії "Ґреммі" отримав зірку під номером 2774 на Алеї слави перед будівлею Capitol Records. Зої виступила на трибуні разом з актором Дензелом Вашингтоном. Ченнінг Татум, з яким акторка заручилась цього року, підтримував кохану та особисто привітав Ленні.

"Мушу сказати, бути твоєю дочкою було однією з найбільших пригод у моєму житті. Я бачила твою неймовірну відданість своєму мистецтву, але в основному я бачила це крізь твої сорочки", — пожартувала Зої.

Акторка з усмішкою на обличчі зазначила, що їй було трохи соромно, коли зірковий батько забирав її зі школи в дитинстві.

"Але зазначу, що зараз я це поважаю. Ти справді справляєшся. Ваші стосунки з сітчастою сорочкою, мабуть, найдовші. І це працює", — підсумувала Зої.

Зої Кравіц та Ленні Кравіц. Фото: Reuters

Потім на сцену вийшов 69-річний Дензел Вашингтон, щоб особисто привітати свого близького друга. Він зазначив, що Ленні для нього більше, ніж брат. Голлівудська зірка зазначив, що вони немов близнюки, проте не схожі одне на одного.

Він згадав їхні довгі стосунки, які почалися в молодості. Знаменитості вперше зустрілися, коли Ленні було всього сім років, а Дензелу вже 16. Коли Кравіц підійшов до мікрофона, він подякував Зої та Вашингтона за їхню емоційну подяку.

"Те, що ви обоє тут, моя донька і мій брат, означає для мене все", — лаконічно заявив він.

Зої Кравіц, Ленні Кравіц та Дензел Вашингтон. Фото: Reuters

Вручення зірки Ленні Кравіца. Фото: Reuters

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