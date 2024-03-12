Лілі Аллен зізналась, що саме зруйнувало її музичну кар'єру

Британська співачка Лілі Аллен. Фото: Instagram/lilyallen

Номінантка премії "Ґреммі", британська співачка Лілі Аллен поспілкувалась про свою кар’єру під час інтерв’ю одній з радіостанцій. В ньому 38-річна артистка, зокрема, розповіла, що зруйнувало її кар’єру.

Про це повідомляє видання The Independent.

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Артистка зазначила, що любить своїх дітей. Але в плані популярності вони "абсолютно все зіпсували". Аллен запевнила, що поєднувати сімейне життя та кар'єру неможливо.

"Мене по-справжньому дратує, коли люди кажуть, що в тебе може бути все, тому що насправді це не так. Деякі люди віддають перевагу кар'єрі своїм дітям, і це їхня прерогатива. Але моїх батьків часто не було поряд, коли я була дитиною, і я відчуваю, що це залишило шрами, які я не хочу повторювати", — розповіла британська співачка.

Лілі Аллен з чоловіком та доньками. Фото: Instagram/lilyallen

Особисте життя Лілі Аллен

У 2011-2018 роках співачка була одружена з Семом Купером. Їхній син Джордж був мертвонародженим наприкінці жовтня 2010-го після перенесеного Аллен вірусного захворювання. Колишнє подружжя має дві дочки — Етель Мері Купер (2011) та Марні Роуз (2013).

У 2019 році Аллен почала зустрічатися з актором Девідом Харбором. У вересні 2020-го вони одружилися у Лас-Вегасі (США).

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