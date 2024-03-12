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Лили Аллен призналась, что именно разрушило ее музыкальную карьеру

12 марта 2024 21:56
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Стас Кожушко
Редактор
Лили Аллен призналась, что именно разрушило ее музыкальную карьеру
Британская певица Лили Аллен. Фото: Instagram/lilyallen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Номинантка премии "Грэмми", британская певица Лили Аллен пообщалась о своей карьере во время интервью одной из радиостанций. В нем 38-летняя артистка рассказала, что разрушило ее карьеру.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Артистка отметила, что любит своих детей. Но в плане популярности они "совершенно все испортили". Аллен заверила, что совмещать семейную жизнь и карьеру невозможно.

"Меня по-настоящему раздражает, когда люди говорят, что у тебя может быть все, потому что на самом деле это не так. Некоторые люди предпочитают карьеру своим детям, и это их прерогатива. Но моих родителей часто не было рядом, когда я была ребенком, и я чувствую, что это оставило шрамы, которые я не хочу повторять", — рассказала британская певица.

Лили Аллен призналась, что именно разрушило ее музыкальную карьеру - фото 1
Лили Аллен с мужем и дочерьми. Фото: Instagram/lilyallen

Личная жизнь Лили Аллен

В 2011-2018 годах певица была замужем за Сэмом Купером. Их сын Джордж был мертворожденным в конце октября 2010-го после перенесенного Аллен вирусного заболевания. У бывших супругов две дочери — Этель Мэри Купер (2011) и Марни Роуз (2013).

В 2019 году Аллен начала встречаться с актером Дэвидом Харбором. В сентябре 2020-го они поженились в Лас-Вегасе (США).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Lily Allen (@lilyallen)

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