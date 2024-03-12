Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку
Відома американська акторка Крістен Стюарт показала свою розкішну фігуру у екстравагантному наряді, прогулюючись вулицями Нью-Йорку. Зірка "Сутінок" продовжує привертати увагу публіки, оголюючи своє тіло.
Про це повідомляє видання Daily mail.
Крістен Стюарт засвітилась без білизни
33-річна актриса з'явилася на зйомки The Late Show with Stephen Colbert у Нью-Йорку у відвертому вбранні, яке не залишило її без уваги.
Крістен позувала у напівпрозорому чорному топі із бісеру, вдягненому на голе тіло.
Скрізь тонку тканину можна було помітити її пірсинг на делікатному місці.
Зірка "Сутінків" доповнила екстравагантний топ чорною максі-спідницею з розрізом до стегна, чорними прозорими панчохами до колін і взуттям на підборах.
Завершила свій образ Крістен сумочкою від Chanel, стильними окулярами та зібраним у високий хвіст волоссям.
Після завершення зйомок, Крістен змінила відвертий топ і підбори на білу укорочену футболку і кросівки в тон.
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