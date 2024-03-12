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Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку

12 березня 2024 17:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: instagram.com/kristenstewartsu
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка Крістен Стюарт показала свою розкішну фігуру у екстравагантному наряді, прогулюючись вулицями Нью-Йорку. Зірка "Сутінок" продовжує привертати увагу публіки, оголюючи своє тіло.

Про це повідомляє видання Daily mail.

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Крістен Стюарт засвітилась без білизни

33-річна актриса з'явилася на зйомки The Late Show with Stephen Colbert у Нью-Йорку у відвертому вбранні, яке не залишило її без уваги. 

Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку - фото 1
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

Крістен позувала у напівпрозорому чорному топі із бісеру, вдягненому на голе тіло.

Скрізь тонку тканину можна було помітити її пірсинг на делікатному місці.

Зірка "Сутінків" доповнила екстравагантний  топ чорною максі-спідницею з розрізом до стегна, чорними прозорими панчохами до колін і взуттям на підборах.

Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку - фото 2
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail
Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку - фото 3
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

Завершила свій образ Крістен сумочкою від Chanel, стильними окулярами та зібраним у високий хвіст волоссям.

Після завершення зйомок, Крістен змінила відвертий топ і підбори на білу укорочену футболку і кросівки в тон. 

Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку - фото 4
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, ми раніше писали, що дружина американського репера Каньє Веста оголилась на вулицях Парижа. А українська співачка Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками у звабливому міні.

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закордонні зірки
"Сутінки"
образ
стиль

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