Зірка "Сутінків" без білизни прогулялася вулицями Нью-Йорку

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: instagram.com/kristenstewartsu

Відома американська акторка Крістен Стюарт показала свою розкішну фігуру у екстравагантному наряді, прогулюючись вулицями Нью-Йорку. Зірка "Сутінок" продовжує привертати увагу публіки, оголюючи своє тіло.

Про це повідомляє видання Daily mail.

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33-річна актриса з'явилася на зйомки The Late Show with Stephen Colbert у Нью-Йорку у відвертому вбранні, яке не залишило її без уваги.

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

Крістен позувала у напівпрозорому чорному топі із бісеру, вдягненому на голе тіло.

Скрізь тонку тканину можна було помітити її пірсинг на делікатному місці.

Зірка "Сутінків" доповнила екстравагантний топ чорною максі-спідницею з розрізом до стегна, чорними прозорими панчохами до колін і взуттям на підборах.

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

Завершила свій образ Крістен сумочкою від Chanel, стильними окулярами та зібраним у високий хвіст волоссям.

Після завершення зйомок, Крістен змінила відвертий топ і підбори на білу укорочену футболку і кросівки в тон.

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Daily Mail

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