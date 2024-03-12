Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: instagram.com/kristenstewartsu

Известная американская актриса Кристен Стюарт показала свою роскошную фигуру в экстравагантном наряде, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка. Звезда "Сумерки" продолжает привлекать внимание публики, обнажая свое тело.

Об этом сообщает издание Daily mail.

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33-летняя актриса появилась на съемках The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке в откровенном наряде, который не оставил её без внимания.

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

Кристен позировала в полупрозрачном черном топе из бисера, одетом на голое тело.

Сквозь тонкую ткань можно было заметить её пирсинг на щекотливом месте.

Звезда "Сумерек" дополнила экстравагантный топ черной макси-юбкой с разрезом до бедра, черными прозрачными чулками до колен и обувью на каблуке.

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

Завершила свой образ Кристен сумочкой от Chanel, стильными очками и собранными в высокий хвост волосами.

После завершения съемок, Кристен сменила откровенный топ и каблуки на белую укороченную футболку и кроссовки в тон.

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

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