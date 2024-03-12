Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка arrow

Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка

12 марта 2024 17:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: instagram.com/kristenstewartsu
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса Кристен Стюарт показала свою роскошную фигуру в экстравагантном наряде, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка. Звезда "Сумерки" продолжает привлекать внимание публики, обнажая свое тело.

Об этом сообщает издание Daily mail.

Читайте также:

Кристен Стюарт засветилась без белья

33-летняя актриса появилась на съемках The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке в откровенном наряде, который не оставил её без внимания.

Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка - фото 1
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

Кристен позировала в полупрозрачном черном топе из бисера, одетом на голое тело.

Сквозь тонкую ткань можно было заметить её пирсинг на щекотливом месте.

Звезда "Сумерек" дополнила экстравагантный топ черной макси-юбкой с разрезом до бедра, черными прозрачными чулками до колен и обувью на каблуке.

Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка - фото 2
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail
Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка - фото 3
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

Завершила свой образ Кристен сумочкой от Chanel, стильными очками и собранными в высокий хвост волосами.

После завершения съемок, Кристен сменила откровенный топ и каблуки на белую укороченную футболку и кроссовки в тон.

Звезда "Сумерек" без белья прогулялась по улицам Нью-Йорка - фото 4
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Daily Mail

Напомним, мы ранее писали, что жена американского репера Канье Веста обнажилась на улицах Парижа. А украинская певица Тина Кароль похвасталась стройными ножками в обольстительном мини.

мода
шоу
фото
Кристен Стюарт
зарубежные звезды
"Сумерки"
образ
стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше