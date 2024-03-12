Оскар встановив новий рекорд — найкращі перегляди за минулі роки

Оскар-2024. Фото: скріншот

Цьогорічна церемонія "Оскара" була найпопулярнішою за останні чотири роки. Рейтинги трансляції повернулись до доковідних часів.

Про це пише Variety.

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96-та церемонія нагородження премії "Оскар" транслювалась на телеканалі ABC і її подивились 19,5 мільйона глядачів. Це найкращий результат з 2020 року. Тоді переглядів було на 4 мільйона більше.

Ковідна епопея дуже понизила рейтинги премії, і в у 2021 році її дивилась найменша кількість людей за всю історію — лише 10,4 мільйона. Наступні роки ситуація потрохи покращувались, проте не сильно.

Втім, за даними The Hollywood Reporter, попри покращення загальних рейтингів, цікавість дорослої аудиторії зменшилась. Цьогоріч "Оскар" увімкнули лише 5,03 мільйона глядачів віком 18-49 років. Минулого року результати були кращими.

Експерти спробували проаналізувати, що вплинуло на покращення рейтингів. Вони вивели кілька причин:

трянсляція відбулась на годину раніше,

протистояння "Барбі" та "Оппенгеймера",

аудиторію найбільше зацікавили 4 номінації — найкращий актор, найкраща акторка, найкращий режисер та найкращий фільм.

Нагадаємо, що найпопулярнішим "Оскаром" за всю його історію стала трансляція за 1998 рік. Тоді фільм "Титанік" зацікавив аж 55,2 мільйона глядачів.

Раніше ми писали, що продюсери були не в захваті від оголення на "Оскарі" — чому. Також розповідали про скандал — українців вирізали з телефільму.