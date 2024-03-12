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Оскар установил новый рекорд — лучшие просмотры за прошлые годы

12 марта 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Оскар установил новый рекорд — лучшие просмотры за прошлые годы
Оскар-2024. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Нынешняя церемония "Оскара" была самой популярной за последние четыре года. Рейтинги трансляции вернулись к доковидным временам. 

Об этом пишет Variety.

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96-я церемония награждения премии "Оскар" транслировалась на телеканале ABC и ее посмотрели 19,5 миллиона зрителей. Это самый лучший результат с 2020 года. Тогда просмотров было на 4 миллиона больше.

Ковидная эпопея очень снизила рейтинги премии, и в 2021 году ее смотрело наименьшее количество людей за всю историю — всего 10,4 миллиона. Следующие годы ситуация понемногу улучшалась, однако не сильно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, по данным The Hollywood Reporter, несмотря на улучшение общих рейтингов, любопытство взрослой аудитории уменьшилось. В этом году "Оскар" включили всего 5,03 миллиона зрителей в возрасте 18-49 лет. В прошлом году результаты были лучше.

Эксперты попытались проанализировать, что повлияло на улучшение рейтингов. Они вывели несколько причин:

  • трансляция произошла на час раньше,
  • противостояние "Барби" и "Оппенгеймера",
  • аудиторию больше всего заинтересовали 4 номинации — лучший актер, лучшая актриса, лучший режиссер и лучший фильм.

Напомним, что самым популярным Оскаром за всю его историю стала трансляция за 1998 год. Тогда фильм "Титаник" заинтересовал 55,2 миллиона зрителей.

Раньше мы писали, что продюсеры были не в восторге от обнажения на "Оскаре" — почему. Также рассказывали о скандале — украинцев вырезали из телефильма.

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