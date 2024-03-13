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Зои Кравиц с бойфрендом посетила церемонию вручения звезды ее отцу в Голливуде

13 марта 2024 06:27
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Стас Кожушко
Редактор
Зои Кравиц с бойфрендом посетила церемонию вручения звезды ее отцу в Голливуде
Американские актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская парочка, актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум появились на церемонии вручения звезды музыканта, шоумена Ленни Кравица на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. Торжества прошли во вторник, 12 марта.

Об этом сообщает издание Hello.

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59-летний лауреат премии "Грэмми" получил звезду под номером 2774 на Аллее славы перед зданием Capitol Records. Зои выступила на трибуне вместе с актером Дензелом Вашингтоном. Ченнинг Татум, с которым актриса обручилась в этом году, поддерживал возлюбленную и лично поздравил Ленни.

"Должна сказать, быть твоей дочерью было одним из самых больших приключений в моей жизни. Я видела твою невероятную преданность своему искусству, но в основном я видела это сквозь твои рубашки", — пошутила Зои.

Актриса с улыбкой на лице отметила, что ей было немного стыдно, когда звездный отец забирал ее из школы в детстве.

"Но отмечу, что сейчас я это уважаю. Ты действительно справляешься. Ваши отношения с сетчатой рубашкой, пожалуй, самые длительные. И это работает", — подытожила Зои.

Зои Кравиц с бойфрендом посетила церемонию вручения звезды ее отцу в Голливуде - фото 1
Зои Кравиц и Ленни Кравиц. Фото: Reuters

Затем на сцену вышел 69-летний Дензел Вашингтон, чтобы лично поздравить своего близкого друга. Он отметил, что Ленни для него больше, чем брат. Голливудская звезда отметил, что они как близнецы, однако не похожи друг на друга.

Он вспомнил их долгие отношения, начавшиеся в молодости. Знаменитости впервые встретились, когда Ленни было всего семь лет, а Дензелу уже 16. Когда Кравиц подошел к микрофону, он поблагодарил Зою и Вашингтона за их эмоциональную благодарность.

"То, что вы оба здесь, моя дочь и мой брат, означает для меня все", — лаконично заявил он.

Зои Кравиц с бойфрендом посетила церемонию вручения звезды ее отцу в Голливуде - фото 2
Зои Кравиц, Ленни Кравиц и Дензел Вашингтон. Фото: Reuters
Зои Кравиц с бойфрендом посетила церемонию вручения звезды ее отцу в Голливуде - фото 3
Вручение звезды Ленни Кравица. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали, что именно разрушило музыкальную карьеру британской певицы Лили Аллен. Также мы писали, что трансляция премии "Оскар-2024" установила самые лучшие показатели за прошлые годы.

Голливуд
Зои Кравиц
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