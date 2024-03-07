Зірці "50 відтінків сірого" зробили пропозицію після шести років стосунків
Голівудська акторка Дакота Джонсон, відома з франшизи пікатних фільмів "50 відтінків сірого", виходить заміж. Її хлопець Кріс Мартін зробив їй пропозицію.
Про це пише видання Mirror.
Дакота Джонсон чекала цього шість років
Акторці Дакоті Джонсон зробив пропозицію її хлопець і вокаліст гурту Coldplay Кріc Мартін. Цю подію навіть благословила його колишня дружина Гвінет Пелтроу, з якою артист має спільних дітей — Епл і Мозеса.
Інсайдер повідомив, що пара заручилася нещодавно і намагалась залишати цю новину в таємниці. Вони не поспішають планувати весілля, а поки що насолоджуються своїм новим статусом.
Зіркова пара почала зустрічатися ще у 2017 році. Дакота за цей час встигла налагодити стосунки з дітьми бойфренда і неодноразово давала інтерв'ю про те, як її приваблює материнство.
"Я люблю цих дітей, ніби від цього залежить моє життя. Всім серцем. Як я ставлюся до материнства? Я дуже відкрита до цього. Я дійсно хочу відчути все, що може запропонувати життя. Якщо це має статися зі мною, я абсолютно не проти цього. Ми тут ненадовго, тож, якщо мені судилося стати матір’ю, я згодна", — говорила акторка.
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