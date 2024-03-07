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Зірці "50 відтінків сірого" зробили пропозицію після шести років стосунків

7 березня 2024 22:19
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірці "50 відтінків сірого" зробили пропозицію після шести років стосунків
Кріс Мартін і Дакота Джонсон. Фото: MEGA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голівудська акторка Дакота Джонсон, відома з франшизи пікатних фільмів "50 відтінків сірого", виходить заміж. Її хлопець Кріс Мартін зробив їй пропозицію.

Про це пише видання Mirror.

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Акторці Дакоті Джонсон зробив пропозицію її хлопець і вокаліст гурту Coldplay Кріc Мартін. Цю подію навіть благословила його колишня дружина Гвінет Пелтроу, з якою артист має спільних дітей — Епл і Мозеса.

Інсайдер повідомив, що пара заручилася нещодавно і намагалась залишати цю новину в таємниці. Вони не поспішають планувати весілля, а поки що насолоджуються своїм новим статусом. 

Dakota Johnson and boyfriend Chris Martin
Кріс Мартін і Дакота Джонсон. Фото: RMBI/BACKGRID

Зіркова пара почала зустрічатися ще у 2017 році. Дакота за цей час встигла налагодити стосунки з дітьми бойфренда і неодноразово давала інтерв'ю про те, як її приваблює материнство.

"Я люблю цих дітей, ніби від цього залежить моє життя. Всім серцем. Як я ставлюся до материнства? Я дуже відкрита до цього. Я дійсно хочу відчути все, що може запропонувати життя. Якщо це має статися зі мною, я абсолютно не проти цього. Ми тут ненадовго, тож, якщо мені судилося стати матір’ю, я згодна", — говорила акторка.

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