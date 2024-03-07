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Звезде "50 оттенков серого" сделали предложение после шести лет отношений

7 марта 2024 22:19
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезде "50 оттенков серого" сделали предложение после шести лет отношений
Крис Мартин и Дакота Джонсон. Фото: MEGA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудская актриса Дакота Джонсон, известная из франшизы пикантных фильмов "50 оттенков серого", выходит замуж. Ее парень Крис Мартин сделал ей предложение.

Об этом пишет издание Mirror.

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Актрисе Дакоте Джонсон сделал предложение ее парень и вокалист группы Coldplay Крис Мартин. Это событие даже благословила его бывшая жена Гвинет Пэлтроу, с которой у артиста есть общие дети — Эппл и Мозес.

Инсайдер сообщил, что пара обручилась недавно и пыталась оставить эту новость в тайне. Они не спешат планировать свадьбу, а пока наслаждаются своим новым статусом.

Dakota Johnson and boyfriend Chris Martin
Крис Мартин и Дакота Джонсон. Фото: RMBI/BACKGRID

Звездная пара начала встречаться еще в 2017 году. Дакота за это время успела наладить отношения с детьми бойфренда и неоднократно давала интервью о том, как ее привлекает материнство.

"Я люблю этих детей, будто от этого зависит моя жизнь. Всем сердцем. Как я отношусь к материнству? Я очень открыта к этому. Я действительно хочу почувствовать все, что может предложить жизнь. Если это должно произойти со мной, я совершенно не против этого. Мы здесь ненадолго, поэтому, если мне суждено стать матерью, я согласна" , — говорила актриса.

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