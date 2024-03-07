Звезде "50 оттенков серого" сделали предложение после шести лет отношений
Голливудская актриса Дакота Джонсон, известная из франшизы пикантных фильмов "50 оттенков серого", выходит замуж. Ее парень Крис Мартин сделал ей предложение.
Об этом пишет издание Mirror.
Дакота Джонсон ждала этого шесть лет
Актрисе Дакоте Джонсон сделал предложение ее парень и вокалист группы Coldplay Крис Мартин. Это событие даже благословила его бывшая жена Гвинет Пэлтроу, с которой у артиста есть общие дети — Эппл и Мозес.
Инсайдер сообщил, что пара обручилась недавно и пыталась оставить эту новость в тайне. Они не спешат планировать свадьбу, а пока наслаждаются своим новым статусом.
Звездная пара начала встречаться еще в 2017 году. Дакота за это время успела наладить отношения с детьми бойфренда и неоднократно давала интервью о том, как ее привлекает материнство.
"Я люблю этих детей, будто от этого зависит моя жизнь. Всем сердцем. Как я отношусь к материнству? Я очень открыта к этому. Я действительно хочу почувствовать все, что может предложить жизнь. Если это должно произойти со мной, я совершенно не против этого. Мы здесь ненадолго, поэтому, если мне суждено стать матерью, я согласна" , — говорила актриса.
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