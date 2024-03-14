Зіркова пропаганда — Іван Охлобистін закликав росіян бути готовими до смерті в Україні
Зірка серіалу "Інтерни" Іван Охлобистін продовжує просувати проросійську погляди. Він підтримує президента РФ Володимира Путіна і закликає росіян готуватись до великих втрат.
Про це пишуть росЗМІ.
Іван Охлобистін вважає, що Росія рятує світ
Російський актор Іван Охлобистін, якого вже давно називають "головним блазнем Кремля", знову закликав росіян до патріотичних ідей — бути готовим до смерті.
У пропагандистському відео актор вийшов на сцену у світшоті з написом "Команда Путіна". Війна з Україною, за його словами, "змінила і змінюватиме" росіян і це все заради великої мети.
"Так вийшло, що саме Росія перебуває в епіцентрі змін. Росія — це ми з вами. І на нас із вами лежить відповідальність за весь світ. Нас це змінило і змінюватиме далі. Ми понесемо великі жертви, але врятуємо цілий світ", — заявив Охлобистін.
Втім, актор не уточнив від кого або від чого треба рятувати світ, але закликав мовчки прийняти смерті російських військових і найголовніше — вибрати Путіна на виборах.
Іван Охлобистін часто їздить на окуповану Донеччину, щоб підтримувати терористів, але сам у армію не рветься. Українські військові у грудні 2023 року майже пристрилели пропагандиста під час його чергового візиту з "гуманітарною допомогою".
Раніше український блогер публічно висміяв російські модні покази — такого жаху ви ще не бачили.
Також співачка Таїсія Повалій продовжує підтримувати Путіна — вигадала собі потрійне громадянство і просуває наратив про "братський народ".
Читайте Новини.LIVE!