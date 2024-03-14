Зіркова пропаганда — Іван Охлобистін закликав росіян бути готовими до смерті в Україні

Російський актор Іван Охлобистін. Фото: росЗМІ

Зірка серіалу "Інтерни" Іван Охлобистін продовжує просувати проросійську погляди. Він підтримує президента РФ Володимира Путіна і закликає росіян готуватись до великих втрат.

Про це пишуть росЗМІ.

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Російський актор Іван Охлобистін, якого вже давно називають "головним блазнем Кремля", знову закликав росіян до патріотичних ідей — бути готовим до смерті.

У пропагандистському відео актор вийшов на сцену у світшоті з написом "Команда Путіна". Війна з Україною, за його словами, "змінила і змінюватиме" росіян і це все заради великої мети.

"Так вийшло, що саме Росія перебуває в епіцентрі змін. Росія — це ми з вами. І на нас із вами лежить відповідальність за весь світ. Нас це змінило і змінюватиме далі. Ми понесемо великі жертви, але врятуємо цілий світ", — заявив Охлобистін.

Російський актор Іван Охлобистін. Фото: росЗМІ

Втім, актор не уточнив від кого або від чого треба рятувати світ, але закликав мовчки прийняти смерті російських військових і найголовніше — вибрати Путіна на виборах.

Іван Охлобистін часто їздить на окуповану Донеччину, щоб підтримувати терористів, але сам у армію не рветься. Українські військові у грудні 2023 року майже пристрилели пропагандиста під час його чергового візиту з "гуманітарною допомогою".

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