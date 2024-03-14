Звездная пропаганда — Иван Охлобыстин призвал россиян быть готовыми к смерти в Украине

Российский актер Иван Охлобыстин. Фото: росСМИ

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин продолжает продвигать пророссийские взгляды. Он поддерживает президента РФ Владимира Путина и призывает россиян готовиться к большим потерям.

Об этом пишут росСМИ.

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Российский актер Иван Охлобыстин, которого уже давно называют "главным шутом Кремля", снова призвал россиян к патриотическим идеям — быть готовым к смерти.

В пропагандистском видео актер вышел на сцену в свитшоте с надписью "Команда Путина". Война с Украиной, по его словам, "изменила и будет менять" россиян и это все ради великой цели.

"Так получилось, что именно Россия находится в эпицентре перемен. Россия — это мы с вами. И на нас с вами лежит ответственность за весь мир. Нас это изменило и будет менять дальше. Мы понесем большие жертвы, но спасем целый мир", — заявил Охлобыстин.

Российский актер Иван Охлобыстин. Фото: росСМИ

Впрочем, актер не уточнил от кого или от чего нужно спасать мир, но призвал молча принять смерть российских военных и самое главное — выбрать Путина на выборах.

Иван Охлобыстин часто ездит на оккупированную Донбасс, чтобы поддерживать террористов, но сам в армию не рвется. Украинские военные в декабре 2023 почти пристрелили пропагандиста во время его очередного визита с "гуманитарной помощью".

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