Олексій Дурнєв висміяв невдалий образ Лариси Доліної на тижні моди в Росії

Український блогер Олексій Дурнєв у своєму шоу "Їжа Дурнєва". Фото: скриншот з YouTube

Український блогер, шоумен, ведучий, продюсер і актор Олексій Дурнєв висміяв тиждень моди, який відбувся в Росії. Зокрема, чоловік висловився про російську співачку Ларису Доліну, яка з’явилася на публіку у вбранні кольорів прапора своєї країни.

Відповідний коментар Олексій Дурнєв дав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Тиждень моди в Росії

Відомий український блогер продовжує висміювати різні інциденти, і цього разу йдеться про тиждень моди, який відбувся в столиці Росії, місті Москва. Зокрема, Дурнєв звернув увагу на російську артистку Ларису Доліну, яка пройшлася на цьому заході у вбранні кольорів прапора РФ.

До того ж, український шоумен висловився про відео, на якому Лариса перед камерами не могла знайти свій робочий бік.

"У Москві відбувся тиждень моди, і нічого моднішого, ніж Лариса Доліна в ганчірках кольорах російського прапору, вони не знайшли. Це вбрання дуже нагадує траурний вінок. Насправді, івент перебував під загрозою зриву, оскільки організатори не одразу знайшли робочий бік Лариси. Треба було знизу подивитися", — посміявся над цим моментом Олексій Дурнєв.

Блогер Олексій Дурнєв про тиждень моди в Москві. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на тиждень моди в Москві

Передивившись відео з реакцією Олексія Дурнєва на тиждень моди в Росії, його підписники не змогли, звісно, залишитися осторонь. Люди почали коментувати образ Лариси Доліної на цьому заході.

Я щодня дивлюсь або читаю новини про них і думаю: "Це ж вони по приколу, да? Щоб посміятися?". Але ні, то все на повному серйозі

У старої вже всі боки давно на пенсії, а вона ще якусь робочу воображає

Це правда, як чучело, ці кольори й чорний, безглуздий костюм

Стара вішалка з ганчіркою!!! Беліссімо

Це новий тренд трупних пакетів. Відривають від Доліної один і Ваньку туди завертають

Вона ще жива? Та цій бабці вже певно під 100 років

На бройлера схожа

Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва. Фото: скриншот з Instagram

Лариса Доліна на тижні моди в Росії

Нещодавно в Росії відбувся тиждень моди, в якому взяли участь різні відомі зірки. Зокрема, в цьому заході брала участь і російська артистка Лариса Доліна, якій вже 68 років. Співачка з’явилася на подіумі в дивному комбінезоні, з високим хвостом і в накидці, яка була в кольорах прапора Росії.

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