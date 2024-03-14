Алексей Дурнев высмеял неудачный образ Ларисы Долиной на неделе моды в России

Украинский блогер Алексей Дурнев в своем шоу "Їжа Дурнєва". Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер, шоумен, ведущий, продюсер и актер Алексей Дурнев высмеял неделю моды, которая состоялась в России. В частности, мужчина высказался о российской певице Ларисе Долиной, которая явилась на публику в наряде цветов флага своей страны.

Соответствующий комментарий Алексей Дурнев дал на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Неделя моды в России

Известный украинский блогер продолжает высмеивать разные инциденты, и на этот раз речь идет о неделе моды, которая прошла в столице России, городе Москва. В частности, Дурнев обратил внимание на российскую артистку Ларису Долину, которая прошлась на этом мероприятии в наряде цветов флага РФ.

К тому же, украинский шоумен высказался о видео, на котором Лариса перед камерами не могла найти свою рабочую сторону.

"В Москве состоялась неделя моды, и ничего более модного, чем Лариса Долина в тряпках цветах российского флага, они не нашли. Этот наряд очень напоминает траурный венок. На самом деле, ивент находился под угрозой срыва, поскольку организаторы не сразу нашли рабочую сторону Ларисы. Надо было снизу посмотреть", — посмеялся над этим моментом Алексей Дурнев.

Блогер Алексей Дурнев о неделе моды в Москве. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на неделю моды в Москве

Пересмотрев видео с реакцией Алексея Дурнева на неделю моды в России, его подписчики не смогли, конечно, остаться в стороне. Люди начали комментировать образ Ларисы Долиной на этом мероприятии.

Я каждый день смотрю или читаю новости о них и думаю: "Это они по приколу, да? Чтобы посмеяться?". Но нет, так все на полном серьезе

У старушки уже все стороны давно на пенсии, а она еще какую-то рабочую воображает

Это правда, как чучело, эти цвета и черный, бессмысленный костюм

Старая вешалка с тряпкой!!! Белиссимо

Это новый тренд трупных пакетов. Отрывают от Долиной один и Ваньку туда заворачивают

Она еще жива? Но этой бабке уже вероятно под 100 лет

На бройлера похожа

Комментарии со страницы Алексея Дурнева. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Алексея Дурнева. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Алексея Дурнева. Фото: скриншот из Instagram

Лариса Долина на неделе моды в России

Недавно в России состоялась неделя моды, в которой приняли участие разные известные звезды. В частности, в этом мероприятии приняла участие и российская артистка Лариса Долина, которой уже 68 лет. Певица появилась на подиуме в странном комбинезоне, с высоким хвостом и в накидке, которая была в цветах флага России.

Напомним, мы писали о том, что украинский блогер Алексей Дурнев высмеял россиянку Настю Ивлееву за поддержку Путина.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Алексей Дурнев признался, как повлияла на его жизнь полномасштабная война.

Также мы сообщали о том, что блогер и шоумен Алексей Дурнев объяснил, почему долго без отношений.