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Зірка "Жіночого Кварталу" згадала, як її цькували за картавість

5 квітня 2024 17:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Жіночого Кварталу Катя Нікітіна розповіла, як її цькували за картавість
Українська акторка Катерина Нікітіна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська акторка і учасниця "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна дала відверте інтерв’ю. Колишня учасниця гумористичного проєкту "Ліга сміху" зізналася, як її цькували за те, що вона не вимовляє букву "р", через що картавить.

Про це Катерина Нікітіна розповіла під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Комплекси Катерини Нікітіної

Молода акторка зізналася, що мала в дитинстві певні комплекси через горбинку на носі та вуха, що стирчать. Проте з цим їй допомогла впоратися її мама, яка все життя казала своїй доньці, що вона є унікальною особистістю і не такою, як всі.

"Мені мама все життя доводила і казала мені про те, що я унікальна, я така одна, моя горбинка на носі — це класно, ні в кого такого немає. "Воно в тебе все класно, і вуха твої не стирчать, все у тебе нормально". Якщо ти почнеш себе змінювати, ти будеш намагатися бути, як всі", — каже Катерина Нікітіна.

Екатерина Никитина на интервью у Славы Демина
Акторка Катерина Нікітіна на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Цькування Катерини Нікітіної через картавість

Акторка "Жіночого Кварталу" згадує, як у школі з неї сміялися через те, що вона не може вимовляти букву "р". Через цю проблему мати Катерини відвела її до логопеда, проте через жорсткі методи дівчина відмовилася ходити до фахівця.

"Напевно це булінг, але я тоді так не сприймала. Всі ржали з цього, мене просили сказати "трансформатор", "рефрижератор". Я підігравала, я ржала з ними, але всередині мене це трошки чіпляло. Ми ходили до логопеда, але я сходила до неї один або два рази і сказала, що більше не піду. Я пам’ятаю той момент, коли вона мені запхала дуже багато горіхів до рота і сказала: "Розповідай, що ти бачиш на картинці", — також згадує українська акторка.

Катерина Нікітіна у складі "Жіночого Кварталу"

Дівчина навчалася на інженера комп'ютерних систем у Кременчуці, де організовувала різні заходи і потрапила до дівочої команди КВК. Катерина вчилася, викладала дітям танці та грала в КВК, а після розпаду команди вона потрапила до збірної "Лукас" на "Лізі сміху".

Саме на цьому проєкті побачили здібності дівчини, тому запросили на кастинг до "Жіночого Кварталу".

"Це був день, я викладала в дитячому садочку. Я просто вибігаю з заняття, така дивлюся, це SMS. Там істерика була така! Одразу мамі, бабусі, всім подзвонила, все у мене вийшло, там у всіх сльози. Я прийшла в сльозах, щаслива. Довела заняття і потім додому швидко поїхала", — згадує Катерина Нікітіна.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка "Жіночого Кварталу" Таня Песик зізналася, чи змінювала вона зовнішність. 

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич народила первістка. 

Також ми повідомляли про те, що акторка Ірина Сопонару розповіла про діяльність "Кварталу 95" під час війни.

шоу-бізнес
українські зірки
"Жіночий квартал"
Катерина Нікітіна

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