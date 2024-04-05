Актриса Женского Квартала Катя Никитина рассказала, как ее травили за картавость

Украинская актриса Екатерина Никитина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская актриса и участница "Женского Квартала" Екатерина Никитина дала откровенное интервью. Бывшая участница юмористического проекта "Лига смеха" призналась, как ее травили за то, что она не произносит букву "р", из-за чего картавит.

Об этом Екатерина Никитина рассказала во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Молодая актриса призналась, что имела в детстве определенные комплексы из-за горбинки на носу и торчащих ушей. Однако, с этим ей помогла справиться ее мама, которая всю жизнь говорила своей дочери, что она уникальная личность и не такая, как все.

"Мне мама всю жизнь доказывала и говорила мне о том, что я уникальна, я такая одна, моя горбинка на носу — это классно, ни у кого такого нет. "Оно у тебя все классно, и уши твои не торчат, все у тебя нормально". Если ты начнешь себя менять, ты будешь пытаться быть, как все", — говорит Екатерина Никитина.

Актриса Екатерина Никитина на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Травля Екатерины Никитиной из-за картавости

Актриса "Женского Квартала" вспоминает, как в школе над ней смеялись из-за того, что она не может произносить букву "р". Из-за этой проблемы мать Екатерины отвела ее к логопеду, однако, из-за жестких методов девушка отказалась ходить к специалисту.

"Наверное это булинг, но я тогда так не воспринимала. Все ржали по этому, меня просили сказать "трансформатор", "рефрижератор". Я подыгрывала, я ржала с ними, но внутри меня это немножко цепляло. Мы ходили к логопеду, но я сходила к ней один или два раза и сказала, что больше не пойду. Я помню тот момент, когда она мне запихала очень много орехов в рот и сказала: "Рассказывай, что ты видишь на картинке", — также вспоминает украинская актриса.

Екатерина Никитина в составе "Женского Квартала"

Девушка училась на инженера компьютерных систем в Кременчуге, где организовывала разные мероприятия и попала в девичью команду КВН. Екатерина училась, преподавала детям танцы и играла в КВН, а после распада команды она попала в сборную "Лукас" на "Лиге смеха".

Именно на этом проекте увидели способности девушки, поэтому пригласили на кастинг в "Женский Квартал".

"Это был день, я преподавала в детском саду. Я просто выбегаю из занятия, такая смотрю, это SMS. Там истерика была такая! Сразу маме, бабушке, всем позвонила, все у меня получилось, там у всех слезы. Я пришла в слезах, счастливая. Довела занятие и потом домой быстро поехала", — вспоминает Екатерина Никитина.

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