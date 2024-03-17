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36-річна зірка "Жіночого кварталу" зізналася, чи змінювала своє обличчя у косметолога

17 березня 2024 17:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
36-річна зірка "Жіночого кварталу" зізналася, чи змінювала своє обличчя у косметолога
Акторка Тетяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик зізналась, чи витрачає свої гонорари на послуги косметолога. Зірка повідомила, що робить деякі ін'єкції, щоб виглядати привабливішою.

Про це вона розповіла в програмі "Ближче до зірок".

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Зірка "Жіночого кварталу" зізналась про те, що доглядає за собою та відвідує лікаря-косметолога. Песик робить ботокс у міжбрівну зону та вколює вітаміни у зону навколо очей.

"Що я робила? Я робила ботокс в лоб, тому що він у мене дуже активний. До речі, треба буде поновити цю процедуру. І вітаміни під очі", — розповіла артистка.

Раніше акторка "Жіночого кварталу" збільшувала собі губи ін'єкціями гіалуронової кислоти, однак її дуже налякав сильний набряк від такої процедури, і згодом вона відмовилась від неї.

Песик вважає, що краще додати об'єму губам за допомогою макіяжу.

"Колись собі було вколола губи. І лікарка, яка колола, так налякалася моєю реакцією, коли я побачила результат: "Воно все зійде, не хвилюйся. Якщо що, ми можемо то забрати". Потім було все дуже гарно. Я після цього більше не колола. Краще олівцем десь поза контур трішки промальовувати, і все", — пояснила зірка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка "Жіночого кварталу"Аліна Блажкевич народила первістка. А також зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волосся. 

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"Жіночий квартал"
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