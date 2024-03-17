36-річна зірка "Жіночого кварталу" зізналася, чи змінювала своє обличчя у косметолога

Акторка Тетяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик зізналась, чи витрачає свої гонорари на послуги косметолога. Зірка повідомила, що робить деякі ін'єкції, щоб виглядати привабливішою.

Про це вона розповіла в програмі "Ближче до зірок".

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Зірка "Жіночого кварталу" зізналась про те, що доглядає за собою та відвідує лікаря-косметолога. Песик робить ботокс у міжбрівну зону та вколює вітаміни у зону навколо очей.

"Що я робила? Я робила ботокс в лоб, тому що він у мене дуже активний. До речі, треба буде поновити цю процедуру. І вітаміни під очі", — розповіла артистка.

Раніше акторка "Жіночого кварталу" збільшувала собі губи ін'єкціями гіалуронової кислоти, однак її дуже налякав сильний набряк від такої процедури, і згодом вона відмовилась від неї.

Песик вважає, що краще додати об'єму губам за допомогою макіяжу.

"Колись собі було вколола губи. І лікарка, яка колола, так налякалася моєю реакцією, коли я побачила результат: "Воно все зійде, не хвилюйся. Якщо що, ми можемо то забрати". Потім було все дуже гарно. Я після цього більше не колола. Краще олівцем десь поза контур трішки промальовувати, і все", — пояснила зірка.

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