36-летняя звезда "Женского квартала" призналась, меняла ли свое лицо у косметолога

Актриса Татьяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик призналась, тратит ли свои гонорары на услуги косметолога. Звезда сообщила, что делает некоторые инъекции, чтобы выглядеть более привлекательно.

Об этом она рассказала в программе "Ближе к звездам".

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Звезда "Женского квартала" призналась о том, что ухаживает за собой и посещает врача-косметолога. Песик делает ботокс в межбровную зону и вкалывает витамины в зону вокруг глаз.

"Что я делала? Я делала ботокс в лоб, потому что он у меня очень активный. Кстати, нужно будет восстановить эту процедуру. И витамины под глаза", — рассказала артистка.

Ранее актриса "Женского квартала" также увеличивала себе губы инъекциями гиалуроновой кислоты, однако её очень пугал сильный отек от такой процедуры и впоследствии она отказалась от нее.

Песик считает, что лучше придать объем губам с помощью макияжа.

"Когда-то я себе уколола губы. И врач, которая это делала, так испугалась моей реакцией, когда я увидела результат: "Оно все сойдет, не волнуйся. Если что, мы можем это забрать". Потом было все очень хорошо. Я после этого больше не колола. Лучше карандашом где-то вне контура немного прорисовывать и все", — пояснила звезда.

Напомним, мы ранее писали, что звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич родила первенца. А также звезда "Женского квартала" отрезала шикарные волосы.