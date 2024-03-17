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36-летняя звезда "Женского квартала" призналась, меняла ли свое лицо у косметолога

17 марта 2024 17:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
36-летняя звезда "Женского квартала" призналась, меняла ли свое лицо у косметолога
Актриса Татьяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик призналась, тратит ли свои гонорары на услуги косметолога. Звезда сообщила, что делает некоторые инъекции, чтобы выглядеть более привлекательно.

Об этом она рассказала в программе "Ближе к звездам".

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Звезда "Женского квартала" призналась о том, что ухаживает за собой и посещает врача-косметолога. Песик делает ботокс в межбровную зону и вкалывает витамины в зону вокруг глаз.

"Что я делала? Я делала ботокс в лоб, потому что он у меня очень активный. Кстати, нужно будет восстановить эту процедуру. И витамины под глаза", — рассказала артистка.

Ранее актриса "Женского квартала" также увеличивала себе губы инъекциями гиалуроновой кислоты, однако её очень пугал сильный отек от такой процедуры и впоследствии она отказалась от нее.

Песик считает, что лучше придать объем губам с помощью макияжа.

"Когда-то я себе уколола губы. И врач, которая это делала, так испугалась моей реакцией, когда я увидела результат: "Оно все сойдет, не волнуйся. Если что, мы можем это забрать". Потом было все очень хорошо. Я после этого больше не колола. Лучше карандашом где-то вне контура немного прорисовывать и все", — пояснила звезда.

Напомним, мы ранее писали, что звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич родила первенца. А также звезда "Женского квартала" отрезала шикарные волосы.

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