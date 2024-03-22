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Зірка Оппенгеймера Кілліан Мерфі повернеться до своєї відомої ролі

22 березня 2024 05:45
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка Оппенгеймера Кілліан Мерфі повернеться до своєї відомої ролі
Ірландський актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ірландський актор Кілліан Мерфі, який цього місяця отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль, знову зіграє главу родини Шелбі Томаса Шелбі у майбутньому фільмі за серіалом "Гострі картузи". Також стало відомо, коли розпочнуться зйомки. 

Про це повідомляє видання Birmingham World.

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Кілліан Мерфі повернеться до відомої ролі

Сценарист шоу розповів, що зйомки стрічки розпочнуться у вересні. Напередодні він вже зазначав,  що майже закінчив сценарій до фільму та працює над останніми сценами. Раніше 47-річний Мерфі казав, що хотів би знятися у фільмі, якщо проєкту є що розповісти.

Стівен Найт також прокоментував нещодавню перемогу Кілліана на "Оскарі". Ірландець став найкращим актором за роль у фільмі "Оппенгеймер" про створення атомної бомби.

"Це абсолютно заслужено. Він чудовий актор і при цьому чудова людина. Під час зйомок Кілліан завжди бере на себе ініціативу. Він заслужив усі нагороди, які отримує", — сказав Стівен.

Серіал "Гострі картузи" виходив з 2013 року по квітень 2022-го. Всього вийшло шість сезонів. Події розгортаються у 1919 році у Великій Британії, яка переживає наслідки Першої Світової війни. У центрі сюжету — боротьба злочинних угруповань, з яких одне з наймогутніших — "гострі картузи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона". Також ми розповідали, що австралійська акторка Марго Роббі стала продюсеркою фільму про популярну гру The Sims.

кіно
серіал
закордонні зірки
Кілліан Мерфі

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