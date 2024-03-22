Зірка Оппенгеймера Кілліан Мерфі повернеться до своєї відомої ролі

Ірландський актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Ірландський актор Кілліан Мерфі, який цього місяця отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль, знову зіграє главу родини Шелбі Томаса Шелбі у майбутньому фільмі за серіалом "Гострі картузи". Також стало відомо, коли розпочнуться зйомки.

Про це повідомляє видання Birmingham World.

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Сценарист шоу розповів, що зйомки стрічки розпочнуться у вересні. Напередодні він вже зазначав, що майже закінчив сценарій до фільму та працює над останніми сценами. Раніше 47-річний Мерфі казав, що хотів би знятися у фільмі, якщо проєкту є що розповісти.

Стівен Найт також прокоментував нещодавню перемогу Кілліана на "Оскарі". Ірландець став найкращим актором за роль у фільмі "Оппенгеймер" про створення атомної бомби.

"Це абсолютно заслужено. Він чудовий актор і при цьому чудова людина. Під час зйомок Кілліан завжди бере на себе ініціативу. Він заслужив усі нагороди, які отримує", — сказав Стівен.

Серіал "Гострі картузи" виходив з 2013 року по квітень 2022-го. Всього вийшло шість сезонів. Події розгортаються у 1919 році у Великій Британії, яка переживає наслідки Першої Світової війни. У центрі сюжету — боротьба злочинних угруповань, з яких одне з наймогутніших — "гострі картузи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона". Також ми розповідали, що австралійська акторка Марго Роббі стала продюсеркою фільму про популярну гру The Sims.