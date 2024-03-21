вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона"

Серіал "Дім дракона". Фото: стоп-кадр другого сезону

Трейлери другого сезону серіалу "Дім дракона" презентувала компанія HBO Max. Вони показали два боки конфлікту і підігріли інтерес фанатів щодо долі справжнього спадкоємця престолу.

Відео з'явились на YouTube.

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Коли вийде другий сезон серіалу "Дім дракона"

Кінокомпанія HBO Max відзняла два трейлери для фанатів франшизи. Перший про "чорний" бік війни — події навколо принцеси Рейніри, другий про"зелений" — версія історії королеви Алісент.

Сценаристи явно обіцяють глядачам справжні видовища, адже цей сезон буде присвячений війні за престол. Прем'єра запланована на 16 червня і на фанатів очікують 8 захопливих серій.

Таке розділення на дві "команди" — вдалий хід піарників проєкту. Вони спеціально розділяють глядачів, щоб вони з ще більшим азартом очікували на новий сезон. У соцмережі X вже спалахують суперечки щодо долі престолу.

Серіал "Дім дракона" — це приквел до "Гри престолів", в якому події відбуваються на 200 років раніше. Проєкт створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду та полум’я".

Нагадаємо, що вийшов серіал про культового дизайнера Крістіона Діора. Також ми розповідали, що романтичного подивитись на вихідних.