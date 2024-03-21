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Огненная война за престол — вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона"

21 марта 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона"
Сериал "Дом дракона". Фото: стоп-кадр второго сезона
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Трейлеры второго сезона сериала "Дом дракона" представила компания HBO Max. Они показали обе стороны конфликта и подогрели интерес фанатов относительно судьбы настоящего наследника престола.

Видео появились на YouTube.

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Кинокомпания HBO Max сняла два трейлера для фанатов франшизы. Первый о "черной" стороне войны — события вокруг принцессы Рейниры, второй о "зеленой" — версия истории королевы Алисент.

Сценаристы явно обещают зрителям настоящие зрелища, ведь этот сезон будет посвящен войне за престол. Премьера запланирована на 16 июня и фанатов ожидают 8 увлекательных серий.

Такое разделение на две "команды" — удачный ход пиарщиков проекта. Они специально разделяют зрителей, чтобы они с еще большим азартом ожидали нового сезона. В соцсети X уже вспыхивают споры по поводу судьбы престола.

Сериал "Дом дракона" — это приквел к "Игре престолов", в котором события происходят на 200 лет раньше. Проект создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени".

Напомним, что вышел сериал о культовом дизайнере Кристионе Диоре. Также мы рассказывали, что романтического посмотреть на выходных.

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