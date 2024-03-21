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Марго Роббі стала продюсеркою фільму про популярну гру The Sims

21 березня 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Марго Роббі стала продюсеркою фільму про популярну гру The Sims
Американська акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/margot.robbie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудська акторка Марго Роббі долучилась до продюсерської команди у новому проєкті. Вона займеться екранізацією відеогри The Sims.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Марго Роббі екранізує гру The Sims

Над проєктом екранізації відомої відеогри працює  LuckyChap Entertainment. Її засновниками є Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара. Нині ця компанія — одна з найпопулярніших в Голлівуді. Успіх прийшов до них після вдалого фільму "Барбі", який став найкасовішим проєктом у 2023 році,  а також зйомок "Солтберна".

Гра The Sims. Фото: обкладинка
Гра The Sims. Фото: обкладинка

Режисеркою буде Кейт Геррон, вона раніше займалась серіалом "Локі" на Disney+. Разом з Брайоні Редмен Геррон вони напишуть сценарій фільму.

До екранізації також залучили розробника гри — компанію  Electronic Arts. Поки що проєкт лише на перших стадіях розробки.

Що відомо про гру The Sims

Практично кожен підліток у світі хоча б раз вмикав цю гру, яка симулює справжне життя. В ній ти можеш створити свого ідеального героя, вибрати з ким йому зустрічатися, де працювати, з ким дружити і багато іншого.

Це одна з найбільш продаваних франшиз відеоігор усіх часів. Вона розійшлася тиражем понад 200 мільйонів копій із моменту появи у 2000 році.

Нагадаємо, Марго Роббі не засмутилась, коли її не номінували на "Оскар" за фільм "Барбі". Також ми розповідали, чому зірка вирішила поки що не зніматися у нових проєктах.

кіно
Голлівуд
Марго Роббі
закордонні зірки
акторка

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