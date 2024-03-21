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Марго Робби стала продюсером фильма о популярной игре The Sims

21 марта 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Марго Робби стала продюсером фильма о популярной игре The Sims
Американская актриса Марго Робби. Фото: instagram.com/margot.robbie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудская актриса Марго Робби присоединилась к продюсерской команде в новом проекте. Она займется экранизацией видеоигры The Sims.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Марго Робби экранизирует игру The Sims

Над проектом экранизации известной видеоигры работает LuckyChap Entertainment. Ее основателями являются Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара. В настоящее время эта компания — одна из самых популярных в Голливуде. Успех пришел к ним после удачного фильма "Барби", ставшего самым кассовым проектом в 2023 году, а также сьемок "Солтберна".

Игра The Sims. Фото: обложка
Игра The Sims. Фото: обложка

Режиссером будет Кейт Геррон, она раньше занималась сериалом "Локи" на Disney+. Вместе с Брайони Рэдмэн Геррон они напишут сценарий фильма.

К экранизации также привлекли разработчика игры — компанию Electronic Arts. Пока что проект только на первых стадиях разработки.

Что известно об игре The Sims

Практически каждый подросток в мире хотя бы раз включал эту игру, симулирующую настоящую жизнь. В ней ты можешь создать своего идеального героя, выбрать с кем ему встречаться, где работать, с кем дружить и многое другое.

Это одна из самых продаваемых франшиз видеоигр всех времен. Она разошлась тиражом более 200 миллионов копий с момента появления в 2000 году.

Напомним, Марго Робби не расстроилась, когда ее не номинировали на "Оскар" за фильм "Барби". Также мы рассказывали, почему звезда решила пока не сниматься в новых проектах.

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