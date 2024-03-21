Марго Робби стала продюсером фильма о популярной игре The Sims
Голливудская актриса Марго Робби присоединилась к продюсерской команде в новом проекте. Она займется экранизацией видеоигры The Sims.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Марго Робби экранизирует игру The Sims
Над проектом экранизации известной видеоигры работает LuckyChap Entertainment. Ее основателями являются Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара. В настоящее время эта компания — одна из самых популярных в Голливуде. Успех пришел к ним после удачного фильма "Барби", ставшего самым кассовым проектом в 2023 году, а также сьемок "Солтберна".
Режиссером будет Кейт Геррон, она раньше занималась сериалом "Локи" на Disney+. Вместе с Брайони Рэдмэн Геррон они напишут сценарий фильма.
К экранизации также привлекли разработчика игры — компанию Electronic Arts. Пока что проект только на первых стадиях разработки.
Что известно об игре The Sims
Практически каждый подросток в мире хотя бы раз включал эту игру, симулирующую настоящую жизнь. В ней ты можешь создать своего идеального героя, выбрать с кем ему встречаться, где работать, с кем дружить и многое другое.
Это одна из самых продаваемых франшиз видеоигр всех времен. Она разошлась тиражом более 200 миллионов копий с момента появления в 2000 году.
Напомним, Марго Робби не расстроилась, когда ее не номинировали на "Оскар" за фильм "Барби". Также мы рассказывали, почему звезда решила пока не сниматься в новых проектах.
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