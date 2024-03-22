Звезда Оппенгеймера Киллиан Мерфи вернется к своей известной роли

Ирландский актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Ирландский актер Киллиан Мерфи, в этом месяце получивший премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, вновь сыграет главу семьи Шелби Томаса Шелби в будущем фильме по сериалу "Острые козырьки". Также стало известно, когда начнутся съемки.

Об этом сообщает издание Birmingham World.

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Сценарист шоу рассказал, что съемки фильма начнутся в сентябре. Накануне он уже отмечал, что почти закончил сценарий фильма и работает над последними сценами. Ранее 47-летний Мерфи говорил, что хотел бы сняться в фильме, если проекту есть что рассказать.

Стивен Найт также прокомментировал недавнюю победу Киллиана на "Оскаре". Ирландец стал лучшим актером за роль в фильме "Оппенгеймер" о создании атомной бомбы.

"Это абсолютно заслуженно. Он отличный актер и при этом отличный человек. Во время съемок Киллиан всегда берет на себя инициативу. Он заслужил все награды, которые получает", — сказал Стивен.

Сериал "Острые козырьки" выходил с 2013 года по апрель 2022-го. Всего вышло шесть сезонов. События разворачиваются в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, из которых одна из самых мощных — "острые козырьки".

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