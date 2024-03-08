Вупі Голдберг заступилася за Енн Гетевей, яку критикують за новий фільм

Американська акторка Вупі Голдберг. Фото: Instagram/whoopigoldberg

Лауреатка премії "Оскар", американська акторка, а нині телеведуча Вупі Голдберг прокоментувала майбутній фільм "Ідея про тебе". Головну жіночу роль в ньому зіграла титулована голлівудська зірка Енн Гетевей.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Днями в мережі з'явився трейлер фільму від Amazon Prime Video, реліз якого відбудеться 2 травня. В ньому Енн грає роль 40-річної Софі, з якою чоловік розлучився та пішов до молодої дівчини. На музичному фестивалі вона знайомиться з 24-річним Гейсом Кемпбеллом, солістом популярного бойзбенду August Moon. Його зіграв британський актор Ніколас Галіцин.

Лише за добу трейлер набрав понад два мільйони переглядів. Чимало користувачів соцмереж засудили Гетевей, що вона погодилась грати цю роль та просувати наративи ейджизму, які нібито присутні у майбутній стрічці. Ба більше, Енн отримала чимало негативних коментарів.

Вупі Голдберг не стала замовчувати хвилю хейту, з якою зіткнулась Гетевей. Зірка зазначила, що сюжет фільму не новий і перерахувала знаменитостей, які мають молодших партнерів у реальному житті.

"Деякі називають різницю у віці огидною, а інші кажуть, що вони тут заради цього. В чому проблема? Якщо ви не хочете дивитися фільм, не дивіться фільм! Припиніть перейматися про це", — зазначила Вупі.

Співведуча Голдберг, Джой Бехар, зазначила: користувачі соцмереж скоріш за все засмучені трейлером, тому що "вони не хочуть різниці у віці в реальному житті".

Постер фільму "Ідея про тебе". Фото: Instagram/ideaofyoubr

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