Вупи Голдберг вступилась за Энн Хэтэуэй, которую критикуют за новый фильм

Американская актриса Вупи Голдберг. Фото: Instagram/whoopigoldberg

Лауреат премии "Оскар", американская актриса, а ныне телеведущая Вупи Голдберг прокомментировала будущий фильм "Идея о тебе". Главную женскую роль в нем сыграла титулованная голливудская звезда Энн Хэтэуэй.

Об этом сообщает издание Page Six.

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На днях в сети появился трейлер от Amazon Prime Video, релиз которого состоится 2 мая. В нем Энн играет роль 40-летней Софи, с которой муж развелся и ушел к молодой девушке. На музыкальном фестивале она знакомится с 24-летним Хейсом Кэмпбеллом, солистом популярного бойзбенда August Moon. Его сыграл британский актер Николас Галицын.

Лишь за сутки трейлер набрал более двух миллионов просмотров. Многие пользователи соцсетей засудили Хэтэуэй, что она согласилась играть эту роль и продвигать нарративы эйджизма, которые якобы присутствуют в будущей ленте. Более того, Энн получила немало негативных комментариев.

Вупи Голдберг не стала замалчивать волну хейта, с которой столкнулась Хэтэуэй. Звезда отметила, что сюжет фильма не нов, и перечислила знаменитостей, имеющих младших партнеров в реальной жизни.

"Некоторые называют разницу в возрасте отвратительной, а другие говорят, что они здесь ради этого. В чем проблема? Если вы не хотите смотреть фильм, не смотрите фильм! Перестаньте беспокоиться об этом", — отметила Вупи.

Соведущая Голдберг, Джой Бехар отметила: пользователи соцсетей скорее всего расстроены трейлером, потому что "они не хотят разницы в возрасте в реальной жизни".

Постер фильма "Идея о тебе". Фото: Instagram/ideaofyoubr

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