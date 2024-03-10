Віталій Козловський вперше стане батьком — блогер

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Відомий український співак Віталій Козловський у свій день народження похизувався обручкою, однак не показав наречену. За інсайдерською інформацією, артист у стосунках зі своєю менеджеркою та піарницею Юлією Бакуменко та зараз пара чекає на малюка.

Про це заявив український блогер Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела.

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Блогер зазначає про те, що зараз дівчина, на якій одружився Віталій Козловський вагітна та пара чекає на поповнення в родині.

"Мені стало відомо, і хоча це неперевірена інформація, вона звучала із вуст самого Віталіка. Його обраниця, піарниця це директорка з його команди, будучи його прихильницею багато років. Віталік одружився і вона вагітна від нього", — розповідає Беспалов.

Інфлюенсер припускає, що цей шлюб є певним заграванням із аудиторією, адже Козловський, на його думку, прихильник одностатевих сексуальних відносин.

Беспалов зазначає, що через роль сім'янина артист може втратити частину прихильників ЛГБТ-спільноти.

"Я не знаю навіщо Віталіку грати в це. Я радий за нього, дитина це супер і я заочно вітаю тебе, і думаю що ти будеш хорошим татом. Але грати в любов, як Лєра Кудрявцева та Сергій Лазарєв. Всі давно знають та нормально ставляться до нього.", — розповідає блогер.

Співак та його піарниця Юлія Бакуменко багато часу проводять один з одним — вони не тільки відвідують разом робочі заходи, а й до війни їздили на разом відпочивати за кордон, відвідували вечірки та мають багато спільних світлин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що блогер Богдан Беспалов розкрив цікаві подробиці про життя співачки Віри Брежнєвої. Також співак Віталій Козловський заявив, що його колишній продюсер Ігор Кондратюк відкосив від мобілізації.