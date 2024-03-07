Новий виток скандалу — Козловський заявив, що Кондратюк відкосив від мобілізації

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Відомий український виконавець та військовий Віталій Козловський розповів про те, що його колишній продюсер Ігор Кондратюк зробив усе, щоб він та його рідні не потрапили під мобілізацію. Артист зневажає його за таку громадянську позицію.

Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Козловський пояснив, чому Кондратюк вимагав у нього повернути борги навіть попри те, що співак захищає нашу країну на передовій. Артист заявив, що відомий продюсер переховувався від військкомату до 60 років та "відкупив" від армії своїх близьких.

Музикант додав, що зневажає його за таку громадянську позицію.

"Цей к*зел, він все зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили, розумієте? І зараз воно гнидне сидить і патякає різну х*рню. А якби в нього хтось з рідних воював би, то він би напевно був би більш емпатичнішою людиною. Я Кондратюка зневажаю", — розповів артист.

Співак навіть порівняв Кондратюка із Путіним, адже з ними обома неможливо домовитися.

Конфлікт Кондратюка й Козловського

Як відомо, конфлікт між Кондратюком та Козловським триває вже понад 10 років. Через дострокове розірвання контракту та через те, що Козловський виконував свої пісні, він винен Кондратюку чималу суму грошей.

Продюсер подав до суду та почав стягувати з артиста гроші. Минулого літа Козловський вступив до лав ЗСУ, однак виконавча служба продовжила стягувати гроші з його рахунків. Артисту були вкрай були необхідні гроші на військові потреби та він запропонував укласти Кондратюку мирову угоду. Однак, продюсер відмовився вирішувати все мирним шляхом.

Нагадаємо, ми писали раніше, що Кондратюк прокоментував "мирову" Козловського. А співак розповів, як його покійний батько відреагував на скандал с експродюсером.