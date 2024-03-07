Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Новий виток скандалу — Козловський заявив, що Кондратюк відкосив від мобілізації arrow

Новий виток скандалу — Козловський заявив, що Кондратюк відкосив від мобілізації

7 березня 2024 11:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Новий виток скандалу — Козловський заявив, що Кондратюк відкосив від мобілізації
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український виконавець та військовий Віталій Козловський розповів про те, що його колишній продюсер Ігор Кондратюк зробив усе, щоб він та його рідні не потрапили під мобілізацію. Артист зневажає його за таку громадянську позицію.

Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Читайте також:

Кондратюк відкосив від мобілізації

Козловский
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Козловський пояснив, чому Кондратюк вимагав у нього повернути борги навіть попри те, що співак захищає нашу країну на передовій. Артист заявив, що відомий продюсер переховувався від військкомату до 60 років та "відкупив" від армії своїх близьких.

Музикант додав, що зневажає його за таку громадянську позицію.

"Цей к*зел, він все зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили, розумієте? І зараз воно гнидне сидить і патякає різну х*рню. А якби в нього хтось з рідних воював би, то він би напевно був би більш емпатичнішою людиною. Я Кондратюка зневажаю", — розповів артист.

Співак навіть порівняв Кондратюка із Путіним, адже з ними обома неможливо домовитися.

Конфлікт Кондратюка й Козловського

Як відомо, конфлікт між Кондратюком та Козловським триває вже понад 10 років. Через дострокове розірвання контракту та через те, що Козловський виконував свої пісні, він винен Кондратюку чималу суму грошей.

Продюсер подав до суду та почав стягувати з артиста гроші. Минулого літа Козловський вступив до лав ЗСУ, однак виконавча служба продовжила стягувати гроші з його рахунків. Артисту були вкрай були необхідні гроші на військові потреби та він запропонував укласти Кондратюку мирову угоду. Однак, продюсер відмовився вирішувати все мирним шляхом.

Нагадаємо, ми писали раніше, що Кондратюк прокоментував "мирову" Козловського. А співак розповів, як його покійний батько відреагував на скандал с експродюсером.

скандал
ЗСУ
хабар
Віталій Козловський
Ігор Кондратюк
армія
українські зірки
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня